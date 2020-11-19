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張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸

【明報專訊】環球股市高位整固，指數升勢放緩，但內部動力偏強。以恒生綜合指數為例，昨日上升股份272隻，下跌175隻，上升佔比56％。若以行業來說，首10隻升幅最大的恒生綜合指數股份來自不同領域，如煙用香料的華寶（0336）、光伏的保利協鑫（3800）、眼科醫院的希瑪（3309）、支付概念股移卡（9923）、傳統醫藥股石四藥（2005）。當前市况，機會更多在個股身上，整個板塊大升則比較少見。

近期強勢全部不是科技股

在尋寶策略上，近期跑出的股份中，不少是強勢行業中的相對落後股。例如保利協鑫大幅落後於光伏玻璃雙雄，信義光能（0968）和福萊特（6865）；丘鈦（1478）落後於舜宇（2382）；滔搏（6110）落後於安踏（2020）和李寧（2331）。一些是有基本因素支持的強勢股，回落時趁低吸也有理想回報，例如海吉亞（6078）、海豐國際（1308）、紫金（2899）、思摩爾（6969）等。基本上，近期強勢的全部不是科技股，這個現象則非常清楚。動力科技股ATMXJ近期有波幅無升幅，技術指標則偏弱。暫時看較大機會在保歷加通道內上落，等待中央的監管細則落地。散戶部署上，可候低收集為日後反彈提前部署。

自從中央劃出「三條紅線」後，過去的高槓桿、高周轉的運作方式無以為繼，融資受到限制，只餘下快速銷售回款的一途。過去1年內地樓價升幅放緩至5％左右，考慮到要低價促銷回籠資金，就算合約銷售達標，純利能否同步也成疑問。新政之後，內房股都長跌長有，除了少數股份如龍湖（0960）、華潤置地（1109）例外。

中央注入市場資金 利內房股反彈

因此，內房股整體是大落後，昨日也嘗試反彈，但表現相當分化。升幅較大的全是民企龍頭或是國企（見表），表現較弱的則是一些負債高、規模細的股份。在3條紅線下，高負債的股份只能捱打，盡快減價促銷求生存，規模將持續縮減；規模愈大、財力愈強的，則可在競爭大減的市場中拿地發展，業務蒸蒸日上。這是一個中長期的趨勢，誰也無法扭轉，但中央因應近期信用債違約潮，向市場注入較多資金，寬鬆的流動性利好新近的房地產銷售，這一點則有利所有內房股反彈。

內房股之中，中海外（0688）是一個特殊例子。集團是國企，但銷售表現一般，股價多年來都在區間波動。3條紅線後，中海外也見新低，但在19元附近找到支持，本月上旬成功隨大市反彈。惟近期受特朗普禁令影響，股價一下子大跌逾10％又回到低位。但外資被動沽貨總會結束，昨日也終於低開高收，有機會開始反彈。

[張兆聰 數據尋寶]

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