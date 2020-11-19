特朗普提名聯儲局新理事遭否決

Shelton被指是特朗普經濟顧問庫德洛的好友，她以往一直批評聯儲局，並曾發表支持金本位的言論。她在今年2月出席參議院聽證會時已受到議員質疑，包括指她以往撰文支持緊縮貨幣政策，但為了獲得特朗普提名最近才轉軚。

共和黨3議員倒戈反對

聯儲局共有7名理事，現有兩個空缺，特朗普在過去4年任期曾提出提名4人出任理事，但全部未能成功，有兩名連正式提名也未提出已遭廣泛反對。共和黨原本在參議院中有53票對47票的優勢，但在周二的會議上有兩名共和黨參議員因為涉及新冠疫情而要隔離，未能出席會議，其中一名其後稱測試呈現陽性。加上一向不支持特朗普的參議員羅姆尼（Mitt Romney）、柯林斯（Susan Collins），本身為共和黨員的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在投票一刻改投反對票，令支持票減至47票。分析指雖然一個理事席位對聯儲局的決策影響不大，但Shelton任命被否決可免卻該局主席鮑威爾不少麻煩。

特朗普同時提名現職聖路易斯市儲備銀行研究主任的Christopher Waller為聯儲局理事，他的提名暫獲共和、民主兩黨議員支持，料他的任命可在年底前獲參議院通過。

（綜合報道）

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