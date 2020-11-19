鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟

疫情是最關注風險

鮑威爾提及，最近疫苗取得突破確利好經濟，他指這固然是好消息，有利中期的整體經濟發展，但仍需數個月後才能對經濟起作用。他強調，疫情傳播迅速的情况是聯儲局近期最關注的風險，短期內整體經濟存在重大挑戰和不確定性。鮑威爾形容，隨着確診量增加和住院治人數增加，愈來愈多的州份開始對商業活動實施限制，他指商家對疫情的控制失去信心的迹象開始浮現，這心態不利經濟發展。

在疫情的初期，聯儲局將基準利率減至接近零，以及已買入數萬億美元的美國國債和其他政府擔保資產，以防止市場陷入困境。聯儲局目前每月購買1200億美元資產。

聯儲局當時亦和財政部共同建立一系列緊急貸款計劃，惟目前財政部尚未表態是否繼續支持計劃和更新進一步的程序。鮑威爾暗示結束有關貸款計劃言之尚早，他認為叫停計劃的時間仍未到。

（綜合報道）

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