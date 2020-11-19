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鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾周二在視像會議時表示，目前會用盡當局所有的方法去支撐經濟，直至工作順利完成為止。他又稱，預期支撐美國經濟的方案將得到聯儲局、國會和白宮決策人的支持。聯儲局下次政策會議將在12月15日至16日舉行。港府一直奉行聯繫匯率制度，聯儲局早前減息，亦令到香港銀行重回零息。未來聯儲局部署，也很大程度上影響香港未來各市場走勢。

疫情是最關注風險

鮑威爾提及，最近疫苗取得突破確利好經濟，他指這固然是好消息，有利中期的整體經濟發展，但仍需數個月後才能對經濟起作用。他強調，疫情傳播迅速的情况是聯儲局近期最關注的風險，短期內整體經濟存在重大挑戰和不確定性。鮑威爾形容，隨着確診量增加和住院治人數增加，愈來愈多的州份開始對商業活動實施限制，他指商家對疫情的控制失去信心的迹象開始浮現，這心態不利經濟發展。

在疫情的初期，聯儲局將基準利率減至接近零，以及已買入數萬億美元的美國國債和其他政府擔保資產，以防止市場陷入困境。聯儲局目前每月購買1200億美元資產。

聯儲局當時亦和財政部共同建立一系列緊急貸款計劃，惟目前財政部尚未表態是否繼續支持計劃和更新進一步的程序。鮑威爾暗示結束有關貸款計劃言之尚早，他認為叫停計劃的時間仍未到。

（綜合報道）

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