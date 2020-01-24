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美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展

【明報專訊】經過接近兩年的審查後，美國聯邦航空管理局（FAA）昨日正式批准波音737 MAX復飛，連同歐洲航空安全局（EASA）上月宣布，確認737 MAX已達到安全標準，批准今年底前復飛，這款曾因系統問題釀成兩宗嚴重空難的機型，終獲全球兩大最主要航空監管機構「放行」。波音昨晚美股開市升逾3%，報216.8美元，本周已累升16%（見圖）。

美國藥廠輝瑞及德國的BioNTech昨晚再公布其疫苗有效率達95%，較上周公布的90%高，並計劃在數天內申請美國新冠疫苗緊急使用授權，消息對股市影響已不及過去一周。道指開市升近百點，報29,872點，標普500升0.2%，納指再次跑輸，跌0.35%。輝瑞昨天開市初段再升3.6%，BioNTech在美國的預託證券更升5.5%。投資者重新關注全球確診數據不斷創新高，令股市表現個別發展。歐洲股市昨天普遍上揚。

波音股價一個月累升26%

FAA局長Steve Dickson上星期已發電郵聲明預告FAA可在數天內完成對737 MAX的最終評估結果。737 MAX有望復飛，加上疫苗利好消息，波音股價近期大幅反彈，過去一個月累升26%，但全年計，受累疫情對航空業的衝擊，加上飛機訂單被削，波音年內至周二股價仍累跌39%。公司上月亦公布第三季錄得淨虧損4.66億美元（約36.3億港元），去年同期為純利12億美元（約93.6億港元）。

2018年10月及2019年3月，兩架波音737 MAX客機先後墜毀，合共造成346人死亡，因被指設計有缺憾，全球各地隨即下令停飛737 MAX，再加上今年以來的疫情，波音至今已取消了460份飛機訂單，還將另外846份訂單歸類為存在不確定性而無法計入訂單統計之列，而這逾千已取消或未必能交付的訂單，主要都是737 MAX飛機訂單。

蘋果推App Store小企佣金削半

另外，蘋果昨天宣布推出「App Store小型企業計劃」，若企業的年收入為100萬美元（約775萬港元）或以下，其App Store佣金（被外界稱為「蘋果稅」）將會削半，由以往的30%降低至15％，明年1月1日起實行。蘋果表示，新冠病毒加速數字化發展，希望藉今次下調佣金，有助小型開發人員和企業有更多資源，在App Store系統上投資和發展。蘋果股價昨天開市初段微跌0.2%，報119.2美元。

早前，歐盟委員會正式向蘋果應用商店App Store及蘋果支付（Apple Pay）展開反壟斷調查。

比特幣曾升穿18000美元

美匯指數持續下跌，昨晚11時跌至92.3。資金追捧虛擬貨幣，比特幣延遲持續個多月的升浪，昨晚一度升穿18,000美元，返回2017年底的水平。至昨晚11時報17,723美元。

（綜合報道）

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