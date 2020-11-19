星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境

據中國債券網顯示，星展銀行（中國）上海分行對華晨集團提起仲裁，涉及金額7.79億元人民幣，案件性質為融資合同糾紛。彭博引述星展上海發言人稱，由於華晨集團未取得債權人的同意而做出重大資產處置安排，危害到所有債權人利益，華晨方面尚未給銀行任何說明，因此星展正式提出仲裁申請，並申請就相關資產進行財產保全。該發言人表示，若華晨今年處理債務不當，將動搖包括星展在內廣大外資機構和國際投資人對於相關東北及遼寧地區營商環境及經濟前景的信心，也會導致對地方國企信用的質疑。

憂經營風險增 信用評級跌

華晨集團今年以來已多次減持或轉讓華晨中國的股份，最新於9月底把30.43%股權轉讓予集團另一附屬公司遼寧鑫瑞，其後遼寧鑫瑞又把這批股份抵押。

內地評級機構大公國際發出公告指出，因為留意到上海證券交易所發出警示函，直指華晨集團出現違約未能償還本金及利息及發出相應風險提示，甚至未能就組成債權委員會等作充分披露等違規行為，因此主體信用等級由BB下調為CCC，因經營風險進一步上升，持有的上市子公司遭抵押或涉凍結被訴比例很高，再融資能力大降，債務償還能力持續惡化。根據華晨集團的公告，目前已構成債務違約金額合計65億元人民幣。華晨中國昨日的股價收報7元，升1.45%。

海通涉助永城煤電違規發債遭查

此輪內地的企業債違約風波，由河南省永城煤電意外違約開始。中國銀行間市場交易商協會早前已提到，永城在發新債後宣布舊債違約，因此展開調查。昨日該協會指，發現海通證券（6837）及其相關子公司涉嫌為永城煤電違規發行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規行為，將對海通證券及其相關子公司展開自律調查。海通證券昨晚發通告指，將積極配合調查，並及時履行信息披露義務。

至於紫光集團方面，因為涉及在岸債務違約，涉值13億元人民幣，其在香港上市並以紫光芯盛名義發行的3隻債券包括「4413」、「4414」及「4415」，均於昨午1時起全部暫停買賣，合計規模達20億美元。紫光為中芯國際（0981）主要股東之一，中芯昨日收報23.05元，升0.66%。

明報記者 陳偉燊