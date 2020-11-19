融創服務暗盤弱 升跌不足1%

融創服務在耀才暗盤則微升0.86%，收報11.7元；輝立交易場方面，融創服務跌0.52%，報11.54元。融創服務以每股11.6元定價，招股價範圍10.55至12.65元，公開發售部份超購9.42倍，國際發售部分超購3.9倍。一手中簽率30%，每認購15手穩獲一手。乙組獲一名投資者「頭槌飛」認購。

富途暗盤每手年帳蝕20元

此外，綜合市場消息，另一內房龍頭中國恒大（3333）分拆的恒大物業亦已於周一（16日）至20日進行上市前投資者教育，料最快於下周初招股，12月初掛牌，計劃集資最少20億美元（約156億港元）。

恒大物業料最快下周初招股

潤地（1109）分拆的華潤萬象生活亦傳有意集資逾10億美元（約78億港元），最快於下周中旬招股，同樣料12月初掛牌。

至於遠洋集團（3377）建議分拆的遠洋服務傳將於本周尋求上市聆訊，計劃集資約3億美元（約23.4億港元）。