謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬

不派中期息

集團期內集團期內營業額為11.77億元，按年下跌28.7%，經營盈利急挫94.3%至252.7萬元，其中港澳業務營業額跌62%，同店銷售跌59.3%，內地同店銷售跌幅收窄至5.2%。謝邱安儀表示，在新冠疫情下，消費者轉趨線上購物，期內的電商業務收入佔比由5%提升至10%，主要來自中國內地。集團會把握中國「內循環」政策帶來的商機，未來繼續擴展及投資電商業務，加強與內地網紅的合作，提高產品在內地的知名度。

員工較半年前減310人

根據謝瑞麟業績，期內員工人數約2560，較半年前減310人。集團副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴表示過去一年因分店數量縮減，香港員工由去年同期700多名減少至現時約480名，主要影響與旅行團生意有關的員工。政府「保就業」計劃將於本月完結，謝瑞麟兩輪累計獲2400萬元資助，伍綺琴未有回應會否進一步裁員，只重申集團會確保財政穩定能如期支薪。期內集團於內地新增48間分店，淨減少9間。她預計要達到早前計劃的兩年間開設100間店，相信將以加盟店為主，強調未有刻意減少自營店數量。