經濟

謝瑞麟上半財年轉蝕4158萬

【明報專訊】零售業陷入寒冬，謝瑞麟（0417）公布截至今年9月底止，上半年財年淨虧損4157.8萬元，去年同期錄得盈利156.8萬元，每股虧損16.7仙，不派中期息。主席及行政總裁謝邱安儀表示，疫情至今一直盡力縮減租務開支，惟業主減租幅度不理想，未來會繼續持謹慎態度考慮租舖事宜，亦嘗試用「短租」方式開店。

不派中期息

集團期內集團期內營業額為11.77億元，按年下跌28.7%，經營盈利急挫94.3%至252.7萬元，其中港澳業務營業額跌62%，同店銷售跌59.3%，內地同店銷售跌幅收窄至5.2%。謝邱安儀表示，在新冠疫情下，消費者轉趨線上購物，期內的電商業務收入佔比由5%提升至10%，主要來自中國內地。集團會把握中國「內循環」政策帶來的商機，未來繼續擴展及投資電商業務，加強與內地網紅的合作，提高產品在內地的知名度。

員工較半年前減310人

根據謝瑞麟業績，期內員工人數約2560，較半年前減310人。集團副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴表示過去一年因分店數量縮減，香港員工由去年同期700多名減少至現時約480名，主要影響與旅行團生意有關的員工。政府「保就業」計劃將於本月完結，謝瑞麟兩輪累計獲2400萬元資助，伍綺琴未有回應會否進一步裁員，只重申集團會確保財政穩定能如期支薪。期內集團於內地新增48間分店，淨減少9間。她預計要達到早前計劃的兩年間開設100間店，相信將以加盟店為主，強調未有刻意減少自營店數量。

相關字詞﹕保就業 零售業 謝瑞麟珠寶

上 / 下一篇新聞

匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失
調查：明年加薪0.8% 10年低
調查：明年加薪0.8% 10年低
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
融創服務暗盤弱 升跌不足1%
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
星展控華晨擅自轉讓上市公司股份 稱未得債權人同意 損東北遼寧營商環境
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
摩通債券指數 剔除受制裁華企新債
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
美准737 MAX復飛 波音股價揚 疫苗利好效力減 美股個別發展
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
鮑威爾：會用盡所有方法撐經濟
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
特朗普提名聯儲局新理事遭否決
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：煙股炒作 中煙落後可短線投機
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
張兆聰：中海外趁外資被動沽貨可低吸
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
李曉佳：縮短IPO時間勢帶旺「人頭」生意
技術取勝：石四藥轉勢機會大
技術取勝：石四藥轉勢機會大
A股ESG跌 「企業管治」指標升
A股ESG跌 「企業管治」指標升
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
港交所插手分貨？ 新股女王：不適合
周顯：賭業現金流轉變得好窄
周顯：賭業現金流轉變得好窄
湯文亮：「0利率」維持世界和平
湯文亮：「0利率」維持世界和平
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
九龍新盤戰 本木折實2.4萬推50伙 匯璽III四房呎售2.5萬 新地預告勢將加價
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
本月新盤45宗撻訂 料殺訂4000萬
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
蔚藍東岸將設專船往中環尖沙嘴
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
尚匯開放戶業主持貨9年 蝕兩成離場
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
高銀金融中心昨截標 萊坊：眾多買家感興趣
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
朗豪坊日本經典動漫展覽賀聖誕節
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
黃金50林奮強：港如曼聯「愈踢愈沉」 港GDP被深圳星洲超越 籲大幅增地加快發展
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
挺「租置計劃2.0」助公屋戶低價置業
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
內地推廉價共有產權房 合資格港青可買
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間
灣區須知：港銀申灣區樓按 慳利息慳時間