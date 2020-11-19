經濟

恒指再現黃金交叉 友邦破頂創上市新高

【明報專訊】港股勢強締造3連升，且創8個月高位。恒指在友邦（1299）破頂下，最多曾升約200點，收市報26,544點，升129點，主板成交1338億元。恒指再現黃金交叉，繼早前10天線升穿250天線後，昨日20天線亦升穿了250天線（見圖）。

新冠疫苗再有好消息，輝瑞指第三期試驗的最終療效分析中，疫苗顯示出95%的有效性，較其月初公布的90%更高，且計劃幾天內申請疫苗緊急使用授權。美股早段上升，截至晚上11時15分，恒指夜期報26564點，高水20點。

大和看好友邦中國發展 目標價108元

友邦昨日創上市新高，最多曾升1.9%至90.9元，收市報89.85元，升0.73%。大和唱好友邦，引述友邦管理層稱，進軍四川省是看中當地有龐大人口、GDP增幅穩定及城市化程度高。大和料友邦未來每年可進入兩個新的省份，認為市場目前尚低估了友邦在中國內地的優勢及增長潛力。大和對友邦的評級為買入，目標價由105元調升至108元。

吉利升6.9% 見52周高

吉利汽車（0175）升6.9%至22.55元，見52周高，是升幅最大的恒指成分股。其餘汽車股亦做好，比亞迪（1211）及長汽（2333）均升逾3%。將被踢出恒指的太古（0019）續受惠分拆消息，昨升5.9%至46.8元。內險股上升，平保（2318）升1.5%至89.25元，見4個月高。最新一批iBond（4239）昨升上103元，收報103.05元。昨早國指期貨期權的市場數據一度有誤，但交投不受影響，港交所（0388）昨晚表示，正在調查事件，但預期今天（周四）所有市場將如常開市。

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