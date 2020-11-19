經濟

一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅

【明報專訊】疫情嚴重打擊經濟，惟各行業表現各異，一田行政總裁黃思麗表示，今年首9個月一田整體營業額升約一成，其中超市生意錄得雙位數升幅，；但百貨業務錄雙位數跌幅。她預期，今年聖誕節檔期整體銷售會有5%至8%的增長，百貨生意雖有望跌幅收窄，惟難以短期內「V形反彈」。

超市優惠日延長7日至12月8日

一田半年一度的購物優惠日原定於11月25日至12月1日，在全港12間分店舉行，因為疫情反覆，今年會將超市的優惠日延長7日，至12月8日；開賣首日由下午2時開始，其他日子開店時間如常，並會加強人流控制。黃思麗預期，是次優惠日能推動一田整體營業額增長10%至15%。

黃思麗表示，今年優惠日期間會招聘800名短期店務人員，14日薪金為6300元。

她指出，公司今年初已宣布加薪，沒有裁員計劃，未來一年亦沒有劃一的裁員計劃。她又稱，現時不會考慮縮減百貨生意規模，待疫情過後再作打算。

未來1年沒劃一裁員計劃

黃思麗提到，早前一田舉辦的e-shop 網上直播活動，訂單量較同時段高出兩倍，該段時間的銷售額增長達87%。她表示，在網店優惠日活動，推動網店整體營業額按年上升80% ，訂單量亦增加127%。

至於未來是否會以直播的推廣常規化，黃思麗指直播是以直銷的方式推廣，未來有待觀察後再決定。

相關字詞﹕優惠日 黃思麗 一田

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