一田首9月整體營業額升約一成 超市雙位數升幅

超市優惠日延長7日至12月8日

一田半年一度的購物優惠日原定於11月25日至12月1日，在全港12間分店舉行，因為疫情反覆，今年會將超市的優惠日延長7日，至12月8日；開賣首日由下午2時開始，其他日子開店時間如常，並會加強人流控制。黃思麗預期，是次優惠日能推動一田整體營業額增長10%至15%。

黃思麗表示，今年優惠日期間會招聘800名短期店務人員，14日薪金為6300元。

她指出，公司今年初已宣布加薪，沒有裁員計劃，未來一年亦沒有劃一的裁員計劃。她又稱，現時不會考慮縮減百貨生意規模，待疫情過後再作打算。

未來1年沒劃一裁員計劃

黃思麗提到，早前一田舉辦的e-shop 網上直播活動，訂單量較同時段高出兩倍，該段時間的銷售額增長達87%。她表示，在網店優惠日活動，推動網店整體營業額按年上升80% ，訂單量亦增加127%。

至於未來是否會以直播的推廣常規化，黃思麗指直播是以直銷的方式推廣，未來有待觀察後再決定。