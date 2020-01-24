香港寬頻推HOME+ 撼HKTVmall 免上架費 採收入分成收費吸商戶

明報記者 陳麗歡

香港寬頻執行主席楊主光表示， HOME+仍處於初始運作階段，現已有來自超過400個品牌的產品於平台上發售。

他預計，產品數目將在年內快速增長。HOME+以香港寬頻有固網合作的企業作為客戶商品的自提點，HOME+稱，會善用鴻福堂、大昌行、余仁生和香港復康會提供的分店網絡作為自提點。HOME+表示，目前全港設置約70個自提點，料今年年底將擴展至超過100個。除自取點外，HOME+的中央速遞採用嘉里物流（0636），指貨物最快可兩天內送達目的地。

全港自提點 料年底增至逾100個

HOME+稱，今次的網購平台有別於一般的傳統購物平台的做法，不向貨品供應商收取上架費或年費和宣傳費，但會採用收入分成的方式收費，惟未有透露分成比例。至於市場龍頭HKTVmall，據了解，商戶現時加入首年年費為15000元，另外，委託HKTVmall處理送貨服務，會按不同產品種類收取佣金，根據HKTVmall網站資料，提供送貨服務最低佣金率為10%，最高是29%。

大和：HKTV年底市佔增至20%

不過，香港寬頻要撼動港視地位並不容易。據大和日前發表報告，估計HKTVmall目前已壟斷香港電商行業，預計HKTVmall今年全年的商品成交總額達58.95億元，按年升幅為112％。該行又指出，HKTVmall至今年底市佔率將增至19.8%，同時預計其未來五年市佔率會持續增長，2025年的市佔率為28.3％。

HOME+推4周迎新優惠

HOME+昨日起正式推出，先舉行連續4周的迎新優惠至12月18日，期間於HOME+購物滿500元即減100元，每日名額只得5000個，每個帳戶可享折扣優惠次數不限。每周均設有不同商品送贈優惠，首2500名客戶消費滿500元，即可享有送贈優惠。

當中最貴贈品是Green Gables澳洲的M3+級的和牛西冷扒，價值159元，於首周送出。該購物平台涵蓋食材、家電、保健產品、個人護理等各式商品。