調查：明年加薪0.8% 10年低

數據分析平均加3.8％稱冠

其中，加薪幅度相對較大的工種預期為「數據分析」，料平均加薪3.8%、營銷及業務拓展平均加薪2.4%、教育平均加薪2.1%、運輸及物流有2.1%加幅；資訊科技及設計分別有1.5%和1.4%加幅（圖），其他工種則與整體平均數相若。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，數碼轉型相關工種的薪酬加幅較大，反映不少企業對數據分析師、程式開發人員、介面設計等需求持續增加，冀透過他們的專業更貼近客戶消費模式。

招聘人手方面，有64%僱主預期能於明年回復正常招聘水平，但63%僱主傾向在明年首季凍結或維持現有人手，只有14%僱主表示有意增聘全職人手，主要聘請前線及基層職員（52%）與中層管理人員（50%），市場需求較大的6個工種包括銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。有55%僱主亦表示明年首季會聘請兼職、合約或臨時員工，以增加工作安排上的彈性及節省人手成本。

是次調查亦發現，僱主開始注意求職者的態度和個性是否適合其企業文化，相信是因為這些因素可縮短員工與公司的磨合期，亦能與現有團隊發揮出較佳的合作。