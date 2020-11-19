科企多在家辦公 蓋茨：逾半商務旅行將消失

【明報專訊】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）周二表示，新冠病毒疫情將從根本上改變人們的出行方式，甚至延至疫情大流行結束之後。蓋茨表示：「我的預測是超過50%的商務旅行，以及超過30%的辦公室時間將會消失。」他又預測，現在在家中遙距工作的難度大減，未來需要出差的門檻將「非常高」，部分企業甚至會採取較極端的方式，以減少面對面會議。
事實上，微軟本身有推出共同協作工具平台Microsoft Teams，當中涵蓋包括分組討論、會議摘要、輪班時間表等功能。微軟總裁納德拉（Satya Nadella）曾稱，上季的Teams每日活躍用戶人數已超過1.15億人，或反映有關工具令員工可以更有效地在家辦公。此外，微軟於上月亦已宣布，若員工獲主管許可，可以長期在家工作，若每周在家工作時間不多於一半，毋須申請。
Twitter fb准永久在家辦公
至於其他大型科技公司，亦已大力推行在家辦公模式。當中Google母公司Alphabet行政總裁皮查伊曾表示，正在研究「混合式」在家辦公，長遠則希望為員工提出更多的長期遙距工作安排供選擇；社交網站Twitter亦已宣布提供永久在家辦公的選項；facebook亦允許現有員工在符合特定條件的情况下申請永久在家工作，其行政總裁朱克伯格早前亦預計，未來5至10年將會有多達五成員工可永久在家工作。