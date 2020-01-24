經濟

匯豐允港員工每周4天在家工作 WFH恒常化 可申2500元津貼買設備

【明報專訊】陸續有銀行公布把在家工作變為恒常化的新辦公模式，據匯豐銀行內部政策，該行容許員工每周最多有4天在家辦公（Work From Home），詳情必須由員工與部門主管協調。另該行又在本月初向員工發備忘錄，提到每周最少兩天在家辦公的員工，可向銀行申請一次過的2500元津貼，以購買在家辦公的設備。

明報記者 溫藹紅

據匯豐本月初的一份備忘錄指出， 該行收到員工對彈性工作的意見，決定為每周在家工作最少兩天並最少持續12個月的員工，推出一筆過津貼2500元，以購買辦公設備，包括電腦設備、工作桌椅等。

根據該行的指引，匯豐向員工提供3種選擇，一種是「靈活在家辦公人員」，每周在家工作多達4天；第二是「靈活的辦公室辦公人員」，每周最多在家工作兩天；第三種是固定在辦公室上班的員工。

匯豐非首家銀行就彈性安排作出詳細指引。星展於本周二（17日）宣布，推出一系列措施以迎接未來辦公模式的新常態，員工可以靈活地進行遠程辦公，佔總工作時間最多40%。渣打（2888）於較早前亦公布，目標是在2023年前讓九成員工能採取彈性工作模式。

恒生（0011）昨回覆本報查詢時稱，該行早於兩年多前已實施彈性工作安排，該行將會按個別部門需要，繼續實行有關安排；中銀香港（2388）指出，將結合業務發展需要及員工所屬崗位的工作性質，利用移動辦公的科技和方法探索在家辦公等工作模式。

協會恐工時拉長 居住環境成隱憂

香港銀行業僱員協會副主席鍾逸傑表示，不少外國銀行早已流行在家辦公文化，在香港則較少，不過由於新冠病毒疫情令本地銀行在不同程度上嘗試落實有關措施，隨着數碼科技應用的需求急增下，有關模式已逐漸成熟，相信未來將有更多銀行跟隨實行。他又稱，銀行未來或將縮減辦公室規模及面積，更有效運用資源，員工亦可節省更多交通時間，不過他坦言擔心員工工時將被拉長，若居住環境擠擁及家庭成員甚多，亦將成為員工在家辦公的憂慮。

人力資源顧問公司天力（Human Dynamic）創辦人兼執行總裁龔炳然認為，疫情爆發前，大部分銀行的交易活動均已採用數碼科技系統進行，並已普遍運用科技與同事甚或客戶進行遙距會議，因此在家辦公對銀行而言並不困難。對於其他行業而言，主要須視乎公司本身的文化與員工的期望，不過他認為，目前大部分公司均是以應對疫情為首要考慮。

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