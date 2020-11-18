宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏

謝企剛表示，雖然隨着美國總統選舉結束及新一屆政府將成立，但預期中美關係仍然維持緊張。地緣政治摩擦可能持續，但其對中國股票的影響料受限制，並出現減退。事實上，美國政府在過去四年有策略地透過貿易關稅、制裁、實體清單制度等多項措施針對中國。在這不明朗的大環境下，他相信中國政府及企業已就經濟可持續發展作更充足的準備。

中共在10月底召開五中全會後，公布「十四五規劃」，為中國未來經濟發展制定指導原則。面對日益嚴峻的外圍環境，加上國內踏入關鍵發展階段，國家主席習近平提出「雙循環」戰略，重點聚焦於「內循環」作為主要增長引擎，同時以「外循環」為輔助。目標是透過加快科技發展、刺激消費、新一輪城鎮化及國內供應鏈提升等舉措，充分發揮中國增長潛力，同時構建國內國際市場互相促進的新發展格局。

內地電動車業 有望擴大全球市佔率

「雙循環」戰略的關鍵在於加強創新實力和核心技術取得突破。謝企剛預期將有更多龍頭公司陸續冒起，特別是生物科技及電動車等尋求自主創新的行業。此外，中國政府料進一步推出財政支援及相關政策，如給予稅務優惠及低成本資金，促進進口替代及自給自足。這或將刺激供應鏈升級及區域間的工業自動化。中國「十四五規劃」的另一個重點是「內循環」，也就是內需。內地對提高生活質量的服務需求仍出現大量缺口，加上長期需求持續，相關企業或能享受較高增長。此外，在產品種類增加如藥物及雜貨，及消費者年齡組別擴闊的情况下，電子商貿滲透率料受到支持。

中美關係方面，他觀望美國新政府成立後對華採取的路線。不過，中國對核心科技行業如半導體循着自給自足的方向走，為整個價值鏈提供機會。以半導體供應鏈為例，上游設備是本土自給率最低的行業之一，這正好解釋為何中央政府從「源頭」着手，推出具針對性及支持的政策及稅務優惠。電動車行業提供另一個機會，讓中國企業生產迎合本地口味及滿足生態環境的品牌。在環球電動車龍頭企業的支持下，中國汽車零部件製造商得以進軍國際市場，加入環球電動車供應鏈。中國企業在環球科技供應鏈增加市場份額的成功例子，有望在電動車行業上複製。

消費者需求變 審慎看出口股

他預期中國經濟增長的情况將持續，而增速的差距進一步拋離環球以外地區，這或可吸引更多海外資金流入人民幣計價的資產，或高增長及管理良好的中國企業。與此同時，中國政府對有意向發掘增長機遇的外資公司開綠燈，以及透過開放資本市場，給予環球投資者更多參與的機會。例如上海證券交易所科創板及深圳證券交易所科創板實行註冊制上市 ，一改以往冗長的審批過程，及實施市場定價機制。證券公司、資產管理公司等外資金融機構，獲准在其經營的中國合營公司持有控股權，自今年4月起，更可成立全資擁有公司。

礙於基本因素的緣故，他對出口為主的行業維持審慎看法。他相信環球需求復蘇，仍取決會否出現第三波疫情，而疫情過後消費者對於產品的要求及消費模式的轉變，可能意味着產品要更改規格及設計。影響所及，本地製造商或需時進行調節及重組，應對生產轉變。儘管面對地緣政治不確定因素及短期波動，他認為聚焦長期基本因素仍然重要。投資者可繼續尋找長期增長的投資主題包括消費升級，如私營教育機構及物業管理公司、創新如先進科技、工業應用及醫療保健業，及政策受惠者，如受惠於進口替代趨勢的科技及醫療保健股，可能不受誰人當選美國總統所影響。若市場出現無差別沽售，更可視為投資機會。

龍彩霞 明報記者

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