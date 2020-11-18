經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂

【明報專訊】做任何事，一心一意就很快，三心兩意就很慢，如果幾十萬個心，不如唔好做。大家都知道明日大嶼是事在必行，是解決香港土地供應不足的最好和最徹底方法，當然有人反對，那些反對的人為反對而反對，根本是有政治目的，其實不用理會。

不過，如果要做明日大嶼計劃，一定要由政府去做，填海造地之後，除了公營房屋及各項社區設施所需要的土地外，政府可以按時間及需求情况出售其餘土地，庫房一定大有進帳，這是一門穩賺生意。

周一幾份報紙都有頭版廣告表示明日大嶼計劃應該由市民集資興建，每一個市民都可以參與，大家都是股東，我聽到都覺得很煩，香港有很多投資產品，點解要搞明日大嶼？做大型項目最忌人多手腳亂，大家意見不同，永遠都不會成事，恐怕明日大嶼會變成明日大愚，興建基建項目是政府官員的職責，大家無謂參與，萬一要蝕本，大家又會怪政府，賺錢當然是自己英明神武。

有老友話我從負面的方向去睇私人明日大嶼計劃，只不過有人見到政府議而不決，明日大嶼計劃唔知道要拖到幾時，所以使幾億逼政府加快進行明日大嶼計劃，意思是如果政府唔做，不如放棄，交畀私人公司去做，政府在這情况下必定要上馬，否則，如果由私人公司去做，林鄭的顏面何存，這只不過是激將法。老實說，我不敢肯定，用幾億玩這個激將法，唔會有人有興趣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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