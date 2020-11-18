周顯：疫情加快新經濟公司爆煲

蛋殼公寓成立於2015年1月，是一個網際網路長租公寓運營商，概念是「互聯網+房產+金融」，其實所謂的「金融」，不過是依賴金融市場來集資，有點掛羊頭賣狗肉的意味。

這公司打的是「O2O租房市場」（online to offline）的招牌，「O2O」是流行的概念，雖然我也不明白，究竟它的經營模式和「O2O」的關係，但無論如何，這公司做了幾輪融資之後，今年初成功在美國上市了。

一般來說，新經濟十居其九，都是蝕本經營，憑着融資來擴大市場，希望在有了大量客戶之後，便可轉虧為盈。因此，它的一把手最重要的是財務能力、融資能力，而非經營能力。蛋殼公寓也不例外，為了搶市場，它的租金特別平，因此可以在很短的時間，攻城掠地，幾年之內，已有了40萬租客。

至於蛋殼公寓，我看它的經營方式，最絕的是，它並非收手續費的中介，而是連租金也先收下了，然後才付錢給業主，換言之，它是有「坐盤」；也正因為有坐盤，便有操作的機會，例如做蝕本生意，以一次過支付年租來平租給租客，再月付給業主，中間賺了頭寸，這其實有點像「種金」。不過，很多新經濟公司都是如此，不在話下。

簡單點說，這種公司爆煲，也是遲早，不過新冠疫情的出現，把其加速了而已。

[周顯 投資二三事]