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張兆聰：價值股向好 長和有力再上

【明報專訊】恒指昨升33點，收報26,415點，成交金額1435億元。Moderna疫苗更有效，美股創新高，亞洲股市持續上升後動力略見放緩，但日韓台股仍能收升，港股在26,500點則見阻力。動力股和價值股走勢迥異，京東（9618）績後大跌逾7%，華為出售手機品牌榮耀，小米（1810）跌4.4%。匯控（0005）、友邦（1299）、長和（0001）等價值股代表則向好，當中長和上升勢頭凌厲，應有力再上。

疫苗消息後，標普500指數再創收市新高，科技股初段受壓，但之後逐步回穩。此前在輝瑞宣布疫苗有效率達90%後，大量科技股，尤其是高升的遙距工作、雲計算股份都大跌，但周一晚普遍跌幅不大，低位已見初步支持。以最明顯的「疫苗受害股」Zoom為例，周一晚初段低見375美元，最終收報399美元僅跌1%。

疫苗消息動力股受壓 可分段收集博反彈

筆者覺得即使疫苗面世，甚至新冠病毒疫情結束，但很多趨勢不會因而扭轉。無論對於企業、政要（剛簽署的RCEP也是透過Zoom進行）還是教師學生，大家都習慣使用視像會議，雲計算、互聯網醫療也更加普及。當然，傳統智慧不要跟股票談戀愛，大跌一定要止蝕，但以周一晚低位計算，Zoom的回調幅度已超過30%，更有效的疫苗消息也沒有將股價大幅推低，是一個初步的牛信號。經過大幅調整後，動力股和價值股的極端差距已較為平衡，被拋售的動力股若對壞消息有好反應，可以分段收集博反彈。

美股確實較強，納指在疫苗消息後上升，但中資科技股昨日沽壓沉重。拼多多趁高位發換股債兼配股、京東績後大跌，影響了市場氣氛。中資科技股近期走勢較飄忽，中央揚言要監管平台企業後大跌，翌日V形反彈，京東更加創新高，惟反彈過後又大幅回落，暫時仍未出現明確的支持位。率先下跌的阿里（9988）算是在250元靠穩，但會否整固完再跌仍要時間觀察。短期設局較大機會是恒指開始高位整固，於26,200點至26,500點水平徘徊，價值股明顯較強，但動力股貼近保歷加通道底部時可小注一博碰運氣。

自從世紀重組後，長和系股價就進入漫長跌浪，過去3年情况尤為恐怖，由2018年初高位至今，3年累計最多跌近60%。政治上，長和系與內地關係一般，到海外併購又被視作中資，在澳洲、以色列都碰壁；業務上，港口、能源、電訊、零售、基建都是增長乏力的舊經濟，近年在赫斯基能源大幅虧損下，EBITDA更要倒退。長和也失去昔日的光環，變成一家普通的、估值低殘的綜合企業。

長和近日動作多 股價升破250天線

長和一直精於業務買賣，重組後併購轉趨淡靜，主要是加大力度出售中港資產，換馬收購一些基建、具穩定現金流的業務，但後者效果一般，隨着歐洲通脹低企，准許回報率更被拖累。但今年動作較多，先是赫斯基能源與加拿大油砂企業Cenovus合併，長和成為新公司的小股東，估計中長期會有可能減持甚至退出能源業務；本月則宣布盤活電訊鐵塔資產，作價達100億歐元，套現部分所得會考慮用於回購股份，但沒有明確計劃。

走勢上，長和昨日大升5%，一口氣衝破250天線，而這是過去3年的重大阻力。由於以往多次輕微升穿後又回落，要確認轉勢，長和宜於60元以上站穩。中長期來看，交易區間應可上移至60元至70元水平。

[張兆聰 還看今朝]

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