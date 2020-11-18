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經濟
2020年11月18日星期三
技術取勝
投資策略
柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
華為榮耀品牌售予深圳國資委
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
傳計劃港上市 順豐否認
鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融
金山軟件純利按年升逾17倍
京能清潔能源獲母企提私有化
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
張兆聰：吼深度下跌股 微創可博反彈
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
技術取勝：國航升破交易區間
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏
技術取勝：國航升破交易區間
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【明報專訊】領展短線可再上（圖）
美團穩守50天線（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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