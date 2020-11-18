植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」

筆者近年有不少朋友已轉為投資美股，起初對蔚來這些股份抱有戒心，尤其年初時該公司曾瀕臨債務問題；但其股價愈升愈有（今年來累升達1034%），單日波幅驚人，漸漸便成為朋友眼中短炒對象。隨着股價愈升愈急，大家亦開始有一個疑問，就是蔚來是否貴得有理？

先看蔚來汽車最新交付量情況：10月份交付數量5055輛，同比增長100.1%；年初至今累計交付數量31,430輛，同比增長111.4%。相比之下，Tesla第三季（7至9月份）汽車交付數量為13.95萬輛，同比增加43.67%。可見現時蔚來生產之規模，較Tesla仍少得多，而且Tesla自有廠房並生產，蔚來則將生產外判予江淮汽車。

市值方面，Tesla最新市值達3872億美元，蔚來約為其六分之一。不過Tesla已連續5個季度取得盈利，蔚來作處於虧損，但第二季毛利率已能轉正，經營虧損持續收窄。在電池技術及汽車續航力上，蔚來始終及不上Tesla。所以，現階段蔚來估值偏高是不爭事實，不過內地正全力推動新能源車發展，未來內地新能源車車企能否「超車」，相信會是一個相當有趣的話題。見報之日蔚來應已公布第三季業績，市場對此寄望甚殷，且看今次能否再給予投資者驚喜。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]