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植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」

【明報專訊】如果說今年熱炒之投資主題，新能源車是其中之一，原因是國策大力支持有關；隨着愈來愈多新能源車企到美國掛牌，炒作風氣更盛，情况相當「得人驚」。上周五（13日）美股十大成交中，有四間公司與新能源車有關，分別是蔚來（NIO）、Tesla（TSLA）、理想汽車（LI）及小鵬汽車（XPEV），最大成交就是蔚來，成交金額高達274億美元，成交量連排第二及第三之亞馬遜及蘋果公司成交量相加也不及其80%。亞馬遜及蘋果公司已是萬億美元巨企，成交量活躍亦正常，不過蔚來最新市值約606億美元，其轉手率頻繁；即使周一成交量稍見回落，但成交金額依然高達139.6億美元。

筆者近年有不少朋友已轉為投資美股，起初對蔚來這些股份抱有戒心，尤其年初時該公司曾瀕臨債務問題；但其股價愈升愈有（今年來累升達1034%），單日波幅驚人，漸漸便成為朋友眼中短炒對象。隨着股價愈升愈急，大家亦開始有一個疑問，就是蔚來是否貴得有理？

先看蔚來汽車最新交付量情況：10月份交付數量5055輛，同比增長100.1%；年初至今累計交付數量31,430輛，同比增長111.4%。相比之下，Tesla第三季（7至9月份）汽車交付數量為13.95萬輛，同比增加43.67%。可見現時蔚來生產之規模，較Tesla仍少得多，而且Tesla自有廠房並生產，蔚來則將生產外判予江淮汽車。

市值方面，Tesla最新市值達3872億美元，蔚來約為其六分之一。不過Tesla已連續5個季度取得盈利，蔚來作處於虧損，但第二季毛利率已能轉正，經營虧損持續收窄。在電池技術及汽車續航力上，蔚來始終及不上Tesla。所以，現階段蔚來估值偏高是不爭事實，不過內地正全力推動新能源車發展，未來內地新能源車車企能否「超車」，相信會是一個相當有趣的話題。見報之日蔚來應已公布第三季業績，市場對此寄望甚殷，且看今次能否再給予投資者驚喜。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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