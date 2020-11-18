經濟
張兆聰 數據尋寶

投資策略

張兆聰：吼深度下跌股 微創可博反彈

【明報專訊】疫苗消息後恒指微升，科技股則大跌，價值股卻穩步上揚。受惠的航空、酒店、旅遊板塊持續上升，但成交量有所縮減。恒指上周至今在26,000點之上橫行，其間升市多收陰燭，反映投資者傾向趁高獲利，但沒有追沽的意圖。入市策略以傳統藍籌股為主，但也可開始留意一些已深度下跌的前期熱門股。

恒指過去5個交易日僅升0.43%，但很多舊經濟股表現出色，過去5個交易日累升最多的10隻成分股中，多達8隻是舊經濟股，僅舜宇（2382）和藥明生物（2269）屬動力股。傳統藍籌都大放異彩，長和（0001）、太古A（0087）、領展（0823）、長實（1113）和港鐵（0066）都有好表現。

港資股多超買 料高位橫行整固

要留意，上述港資股的14天RSI都升破70%進入超買區，意味港資股是集體強勢上揚。筆者早前指出，即使香港很多以往獨有競爭優勢已消失，但無礙2021年經濟復蘇，不要對港資股太悲觀。結果在疫苗消息後，大落後的港資股受到資金追捧而成大贏家。從估值角度看，依然是處於歷史區間偏低水平，超買後可能在高位橫行整固，但大勢向上。

另外，近期一些強勢板塊的落後股也起動。例如集裝箱龍頭中集（2039）大幅上升後，勝獅（0716）近日也發力，昨日便升近15%；安踏（2020）和李寧（2331）升勢停不了，特步（1368）昨日也升11.5%。落後股起動，升勢往往又急又快，但也短暫，小注投機無妨。另外，這也意味龍頭股升勢可能也差不多。

強勢板塊落後股起動 可小注

醫療器械今年上半年是明星股，但隨着集採政策到來，股價也持續下跌。今年幾隻明星醫療設備股的主力產品冠脈支架剛進行集採，由於客戶就只有醫院，若未能獲得集採訂單基本上就是死路一條，故各大廠商都大幅割價，中標產品價格降幅高達50%。微創有四款產品入圍，累計意向採購量約39萬個，佔總量的近四成。消息公布後股價下跌，但至少在集採中成為贏家，生意額和利潤有一定保證，也肯定可持續經營。近期股價終出現反彈，沒有如沛嘉（9996）般一跌再跌，反彈力度也強於啟明醫療（2500）。

微創27元有支持 30元以下分段吸

從股價來看，微創大致上於27元水平找到支持，現價處於通道頂部但也輕微升破下降軌，值博率一般。短線可看看股價能否再升，若持續強勢則可能有好消息跟尾，若股價回順，則可於30元以下分段收集，博反彈和炒波幅。

[張兆聰 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰
摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
華為榮耀品牌售予深圳國資委
華為榮耀品牌售予深圳國資委
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
傳計劃港上市 順豐否認
傳計劃港上市 順豐否認
鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融
鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融
金山軟件純利按年升逾17倍
金山軟件純利按年升逾17倍
京能清潔能源獲母企提私有化
京能清潔能源獲母企提私有化
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
技術取勝：國航升破交易區間
技術取勝：國航升破交易區間
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏