Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO

下月招股 料集資最多30億美元

Airbnb公布今年頭9個月的營運數據，反映疫情對其業務的影響。在第一至三季度，其總預訂金額按年跌近四成至180億美元，收入為25億美元，虧損為6.97億美元。對比去年同期的收入為37億美元，虧損只有3.23億美元。

環球疫情在3月爆發後，Airbnb的預訂次數在4月觸底，按年減少72％。其後部分客戶恢復前往郊區的短程旅遊，推動其預訂量回升，至9月按年僅減少23%。為減少營銷等支出，它在5月宣布裁員約25％。在第二季收入按年減少七成至3.3億美元後，其第三季收入按年僅減少約18%至13.4億美元。上季的息稅折舊攤銷前利潤達5億美元，是其歷來最賺錢的季度。相比下，Airbnb的競爭對手Booking Holdings第三季收入按年跌48％，Expedia更跌58％。

Airbnb在2017年的一輪融資，估值達310億美元，但在今年4月卻以180億美元的估值，進行20億美元債務融資。該公司的主要投資者包括紅杉資本，上市後其將擁有16.4％的投票權。

該公司的主要股東及高層將會獲發B類股份，每股享有20票投票權，而在IPO出售的A類股份則只有1票。長期為Airbnb提供房源的房東，將獲發沒投票權的H類股。

（綜合報道）

[國際金融]