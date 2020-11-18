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巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股

【明報專訊】「股神」巴菲特押注大型藥廠將在經濟復蘇發揮更大作用。他的投資旗艦巴郡的申報文件顯示，巴郡在第三季開始投資4家大型製藥商——艾伯維（Abbvie）、默克（Merck）、 必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）及輝瑞（Pfizer）的股票。巴郡上季向上述首3家藥廠分別增持逾18億美元的股票（約140億港元），而輝瑞的新增持股則較少，只有1.36億美元（約11億港元）。此外，巴郡上季減持蘋果套現，另沽清受惠於疫情的零售股Costco及沽出幾乎摩通全部持倉，並減持富國、PNC等銀行股。與此同時，巴郡也看淡金價，減持逾40%的Barrick Gold持股。

減持蘋果套現312億

巴郡上季將其最大的持倉蘋果，減持3600萬股，套現約40億美元（約312億港元），相當於其3.7％的持倉量。減持後，巴郡的蘋果持倉仍相當於其投資組合價值的接近一半。此外，巴郡上季亦沽出摩通約95%的持股，套現約20億美元。巴郡另沽清Costco的持股。在截至第二季末，其Costco的持倉價值逾13億美元（約101億港元）。由於消費者在疫情期間囤貨帶動Costco的利潤，Costco將派每股10美元特別股息，而沽清Costco持股的巴郡將未能受惠。Costco在第三季平均收市價336美元。

整體而言，巴郡上季沽出價值128億美元的股票，並購入價值176億美元股票，期內淨買入股票48億美元（約374億港元）。除購入藥業股，巴郡亦押注5G的前景，上季新購入價值2.8億美元的T-Mobile股份。此外，巴郡亦增持了通用汽車（GM）的持股。

（綜合報道）

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