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下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一

【明報專訊】標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）公布，電動車大廠特斯拉（Tesla）將在12月21日獲納入標普500指數成分股。消息令投資者對特斯拉信心大增，昨早段其股價曾高見462美元，升幅達13%。即使以周一收報的408.09美元計算，其市值也達到3870億美元，可望成為標普500指數市值最高的十大成分股之一，僅次強勢科技股（蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、facebook）、巴郡、Visa、沃爾瑪及強生。特斯拉今年迄今股價升約4倍，也是全球市值最高的汽車製造商。

美國10月零售銷售額按月僅微升0.3%，升幅較分析師預期低0.2個百分點。由於近期美國疫情加劇，料零售銷售可能進一步放緩。美股早段下滑，道指跌逾200點。此外，電商巨頭亞馬遜自2018年收購網上藥店PillPack後，終在美國推出「Amazon Pharmacy」搶攻美國網上藥物零售市場。受消息刺激，亞馬遜股價早段輕微向上，藥物零售股CVS和Walgreens早段跌7% 和9%。

亞馬遜網上賣藥 藥物零售股急挫

由於特斯拉市值龐大，標普道瓊斯指數公司正諮詢市場人士意見，以決定一次過於12月21日開市前將特斯拉納入標普500指數，又或於12月14日及21日分兩次將其納入。據標普道瓊斯指數公司推算，特斯拉在標普500指數的權重約為1%。追縱標普500指數的投資基金，將要出售價值約510億美元的標普500指數成分股，並以這些資金購買特斯拉的股票，以便使其投資組合正確反映該指數各成分股的權重。至於哪家公司會被剔出標普500指數成分股仍有待決定。

雖然疫情導致加州當局一度命令特斯拉暫時關閉其在美國的唯一廠房，但特斯拉今年首3季均實現盈利。納入標普500成分股的條件之一，是連續4季實現利潤。特斯拉迄今已連續5季錄得盈利。華爾街分析師預計，特斯拉將在2020年首次錄得整個日曆年度盈利。早在9月，特斯拉已符合納入標普500指數的資格，但當時並未入選，導致其股價升勢暫歇。標普道瓊斯指數公司當時沒有詳述原因。部分分析師把問題歸咎於特斯拉的利潤，嚴重依賴出售碳排放配額。特斯拉第三季有3.97億美元收入來自碳排放配額銷售，助其上季錄得3.31億美元的破紀錄利潤。

全年有望達50萬輛交付目標

受惠於內地廠房產量持續增長，即使面對疫情的挑戰，特斯拉的交付量增加。第三季交付量接近14萬輛創新高，全年有望實現50萬輛的交付目標。不過特斯拉目前的產量，仍遠低於大型汽車製造商豐田（Toyota ）預計的全年790萬輛產量。（綜合報道）

[國際金融]

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