經濟

光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億

【明報專訊】光大證券（6178）於2015年向新鴻基公司（0086）斥資近41億元收購老牌證券行新鴻基金融七成股權，事隔逾5年，新鴻基公司在「死線」前行使當時交易獲授的認沽期權，向光大出售所持餘下三成新鴻基金融股權，交易總代價約24.13億元，其中約12.57億元為現金，其餘11.56億元將透過發行優先股支付，年息率8.5厘，相當於新鴻基公司每年可收取最多約9800萬元利息。透過前後兩次交易，新鴻基公司合共套逾65億元。

明報記者 陳偉燊

今次交易是根據2015年的收購協議，光證當時授予新鴻基公司一項認沽期權，可於2018年12月2日至2020年12月2日期間，要求光證收購所持餘下三成新鴻基金融股權，交易作價以當時交易代價另加每年8.8厘回報計算，今次交易距離原定死線僅餘約半個月。

新鴻基公司共套現65.08億

完成交易後，新鴻基公司將不再持有新鴻基金融股權，惟因持有優先股關係，仍在新鴻基金融擁有1席董事席位，光證則擁有餘下5席。根據公告，該批優先股可於明年至2023年6月1日分3年贖回，每年贖回比例各佔三分之一，贖回價為認購價的107%。按發行價11.56億元計，新鴻基公司據此將可以取回約12.34億元。

此外，優先股設有8.5厘年息，需每半年支付利息。在此之前，新鴻基公司自2018年、2019年及2020年中期，分別從新鴻基金融獲派股息達7660萬、9850萬及9600萬元，並主要在年中派發。

翻查新鴻基公司歷年的年報發現，從事財富管理、企業融資及資本市場的新鴻基金融截至2019年度的溢利為2.48億元，按年增長17.5%，而2017至2019各個年度均保持增長。另根據其公告顯示，截至2019年底的除稅後溢利為3.37億元，按年增長 2.53%。

新鴻基公司指出，是次出售新鴻基金融的交易所得，將會用於投資管理及專業融資業務擴張、一般營運資金或派息用途，公司又預期今次交易，會錄得微薄收益。連同2015年6月初該集團出售新鴻基金融套現40.95億元，其前後出售新鴻基金融股權共套現65.08億元。日後新鴻基公司除持有新鴻基金融的優先股外，將不再持有新鴻基金融的任何股權，新鴻基金融亦不再是其聯繫人。

新鴻基公司本身尚經營亞洲聯合財務、新鴻基信貸、專業融資、策略投資及投資業務，公司表示不會在未來18個月內，在香港、澳洲、英國、澳門及中國內地，經營與新鴻基金融有衝突的業務。

相關字詞﹕光大新鴻基 新鴻基金融 新鴻基公司 光大證券

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