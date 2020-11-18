經濟

Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷

【明報專訊】網上人壽保險Blue推出「WeGuard藥劑EASY保」，一年保費約為988元便可以獲保障額達1200元保健產品，投保人士可於全港多間註冊藥商購買常見的藥物或保健產品，並且實報實銷有關開支。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，在新型冠狀病毒疫情下，大家均希望保持身體健康，因此維他命及保健產品對不少人預防疾病或維持健康尤關重要。今次推出新計劃，將日常保健的新習慣融入保險概念。

今年保單數目增長27%

該計劃保障涵蓋中西成藥、維他命及保健產品，甚至急救用品、眼藥水、止痛貼等一些日常護理藥物都屬於保障範圍內，投保人可以實報實銷有關開支。計劃亦包括10萬元的意外身故保障、5000元的恩恤身故保障及1萬元的新型冠狀病毒保障。合資格的索償金額於數日內透過轉數快或銀行轉帳收取。

孔德秋表示，在疫情下網上投保成為新趨勢，今年至今總保費收入4億元，而今年上半年與2019年上半年比較，投保人年齡集中在25至45歲，以男性為主；保單數目增長27%，年度化保費按年增長達10倍，主要是由定息儲蓄保產品帶動。2020年第二季相比首季年度化保費也增長70%，保單增長也有30%。未來會推出更多新產品及與更多網上平台合作，以吸納新客。

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