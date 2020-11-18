金山軟件純利按年升逾17倍

營運溢利3.6億 按季跌34%

集團第三財季收入為13.97億元，按年升34%，按季則跌2%；營運溢利為3.61億元，按年升1.2倍，按季則跌34%；毛利率為83%，按年增4個百分點，按季則跌兩個百分點，毛利率按年增長主要是由於銷售組合的變化及運營效率提升。

金山軟件指，網絡遊戲業務佔第三季收入約56%，辦公軟件、服務及其他收益則佔約44%。集團第三季來自網絡遊戲業務的收益為7.88億元，按年升19%，增長主要來自旗艦遊戲《劍網3》收益強勁增長。

辦公軟件及服務收入按年增59%

至於第三季來自辦公軟件及服務以及其他收入為6.09億元，按年增長59%，按季亦升11%。

按年增長主要是由於通過提供持續改進的產品和服務，付費用戶數增長，金山辦公及其附屬公司的授權業務及訂閱服務共同的快速增長。

第三季的研發成本為4.84億元，按年升25%，按季升24%，按年增加主要因持續加大對新產品及服務以及科技創新的投入，員工人數以及員工相關開支增加所致。