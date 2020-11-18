鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融

根據公告，鄭志剛將向民眾提供兩筆合共2.01億元貸款，並計劃將兩批債券轉為股份，另認購總值8000萬元的民眾新股，前後合共涉資2.81億元。連同配售減持及將第二筆貸款轉為股份後，他將在民眾金融持股75%，成為單一最大股東。

逾2億債轉股 另購8000萬新股

民眾指出，鄭志剛無意改變集團現有主要業務，亦無意注入任何資產或業務，但或會於合適時多元化發展其他業務。

根據重組方案，鄭志剛將向民眾提供2.01億元貸款，繼而債轉股成為149.45億股，每股作價介乎0.01614元至0.01661元。

另外，他將另行認購約49.57億股民眾新股，每股認購價亦為0.01614元，總代價約8000萬元。新股認購價較民眾停牌前股價0.09元，折讓82.07%。為維持公眾持股量，完成債轉股及認購新股後，鄭志剛將對外配售近15.54億股。

若民眾金融在明年6月底前仍未能復牌，民眾將以1元代價，向鄭志剛出售民眾期貨、民眾企業融資、民眾證券等業務。

消息：配合發展虛擬金融服務

據了解，鄭志剛是次入股民眾會分兩階段進行，首階段是收購民眾金融科技旗下的證監會 1、2、4、6、9 號牌照及保險經紀牌照的公司，並與上市公司分開獨立營運。

在清理民眾的債務及復牌後，鄭志剛會入主民眾金融上市公司，預計最快明年5月獲批復牌。若復牌失敗，亦不影響首階段的收購。

鄭志剛此前已與港交所（0388）、騰訊（0700）等合資成立虛擬銀行富融銀行。消息指，今次投資將可能與鄭志剛的其他投資產生協同效應，發展數碼及虛擬金融服務。