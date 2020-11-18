經濟

鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融

【明報專訊】已停牌近10個月的前「謎網股」民眾金融（0279）訂立重組契據，獲新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛以個人身分擔當「白武士」入主。

根據公告，鄭志剛將向民眾提供兩筆合共2.01億元貸款，並計劃將兩批債券轉為股份，另認購總值8000萬元的民眾新股，前後合共涉資2.81億元。連同配售減持及將第二筆貸款轉為股份後，他將在民眾金融持股75%，成為單一最大股東。

逾2億債轉股 另購8000萬新股

民眾指出，鄭志剛無意改變集團現有主要業務，亦無意注入任何資產或業務，但或會於合適時多元化發展其他業務。

根據重組方案，鄭志剛將向民眾提供2.01億元貸款，繼而債轉股成為149.45億股，每股作價介乎0.01614元至0.01661元。

另外，他將另行認購約49.57億股民眾新股，每股認購價亦為0.01614元，總代價約8000萬元。新股認購價較民眾停牌前股價0.09元，折讓82.07%。為維持公眾持股量，完成債轉股及認購新股後，鄭志剛將對外配售近15.54億股。

若民眾金融在明年6月底前仍未能復牌，民眾將以1元代價，向鄭志剛出售民眾期貨、民眾企業融資、民眾證券等業務。

消息：配合發展虛擬金融服務

據了解，鄭志剛是次入股民眾會分兩階段進行，首階段是收購民眾金融科技旗下的證監會 1、2、4、6、9 號牌照及保險經紀牌照的公司，並與上市公司分開獨立營運。

在清理民眾的債務及復牌後，鄭志剛會入主民眾金融上市公司，預計最快明年5月獲批復牌。若復牌失敗，亦不影響首階段的收購。

鄭志剛此前已與港交所（0388）、騰訊（0700）等合資成立虛擬銀行富融銀行。消息指，今次投資將可能與鄭志剛的其他投資產生協同效應，發展數碼及虛擬金融服務。

上 / 下一篇新聞

柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰
摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
華為榮耀品牌售予深圳國資委
華為榮耀品牌售予深圳國資委
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
傳計劃港上市 順豐否認
傳計劃港上市 順豐否認
金山軟件純利按年升逾17倍
金山軟件純利按年升逾17倍
京能清潔能源獲母企提私有化
京能清潔能源獲母企提私有化
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
張兆聰：吼深度下跌股 微創可博反彈
張兆聰：吼深度下跌股 微創可博反彈
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
技術取勝：國航升破交易區間
技術取勝：國航升破交易區間
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏