經濟

新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現

【明報專訊】第七批通脹掛鈎債券（iBond）（4239）昨日掛牌，全日最多僅升3.25%，收市升2.75%，較暗盤價低，更是歷來首日表現最差的iBond，以最多分配4手計，不計手續費最終只賺1100元。分析認為，由於今年iBond發行量較以往多，加上首日有不少散戶沽貨，最終拖累表現。

明報記者 蕭嘉聰

第七批iBond共吸引逾45.6萬人認購，每名投資者最多可獲派4手，以今次的最低保證息率為2厘計，一手持貨滿3年至少派息600元，昨沽出則賺275元。昨日首掛總成交額為15.62億元，以今次發行150億元計，估計只有10%錄成交。

信誠：可持有作穩定收息

信誠證券聯席董事張智威認為，今次iBond保證息率2厘，以往只有1厘，理論上價格應高於以往的iBond，昨日收市價低得不合理，相信是因為發行量較以往高，加上不少散戶沽貨，從中壓低價格。事實上，是次iBond認購人數雖非最多，但發行額是首次提升至150億元，較以往6批多。張智威又指，如果投資者打算首日沽出iBond的資金仍存放在銀行，不如長線持有作穩定收息。

耀才：持iBond 進可攻退可守

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬就指，iBond並非新股，價格不會大上大落，早前預計首日掛牌會在103至108元之間上落，因此昨日收報102.75元亦不算很差，強調不能與平日炒股作比較。他又形容iBond是「進可攻、退可守」，如果想套現可隨時沽出，亦可持有3年收息。

值得注意的是，雖然今次iBond保證息率調高至2厘，但由於息率與通脹掛鈎，過往的iBond如持滿3年收息，均高過保證息率，例如2016年的iBond最終可獲617元，較當時首掛收市計可多賺282元。

亞東集團祥生控股暗盤潛水

新股市場方面，昨日金科智慧服務（9666）及上坤地產（6900）首日掛牌，前者收市無升跌，後者微升0.88%，一手帳面僅賺40元。

另外，紡織面料生產商亞東集團（1795）及內房股祥生控股（2599）將於今日掛牌，不過昨天暗盤雙雙潛水。

輝立交易場顯示，亞東集團收市較招股價0.84元跌11.9%，每手3000股賬蝕300元；祥生控股亦較招股價5.59元跌0.89%，每手1000股賬蝕50元。

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