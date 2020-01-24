經濟

百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台

【明報專訊】內地互聯網巨頭百度在周一（16日）美股收市後公布第三季業績，期內純利按年由虧轉盈，錄得136.78億元（人民幣．下同），按季升282%，去年同期虧損為63.73億元。總收入按年升1%至282.32億元，勝市場預期。百度亦宣布與內地社交媒體公司歡聚集團簽署協議，全資收購歡聚國內的直播業務，交易金額共36億美元（約280.8億港元），估計明年上半年完成交易。百度昨晚美股開市早段股價跌4%。

全年收入最樂觀料升8%

百度創始人兼首席執行官李彥宏表示，集團的收入增長在第三季度實現了正增長，他更指，疫情下許多廣告行業的轉變下有利百度發展，收入增長更受惠於國內的經濟復蘇，他更提及，集團新AI業務在第三季中取得良好的增長，特別在雲服務方面。百度在其他業務的收入按年升5%至80.31億元，主要受惠於雲服務的推動。集團預計第四季的收入介乎在286億至313億元的水平，料今年全年的按年變幅在跌1%至升8%之間。

據內媒報道指，百度和歡聚的收購協議包括但不限於YY移動應用、YY.com網站、YY PC客戶端等。交易完成後，歡聚國內的直播業務「YY直播」將加入百度，未來雙方在技術、流量、生態等多方面實現相互賦能，形成規模效應。

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