百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台

全年收入最樂觀料升8%

百度創始人兼首席執行官李彥宏表示，集團的收入增長在第三季度實現了正增長，他更指，疫情下許多廣告行業的轉變下有利百度發展，收入增長更受惠於國內的經濟復蘇，他更提及，集團新AI業務在第三季中取得良好的增長，特別在雲服務方面。百度在其他業務的收入按年升5%至80.31億元，主要受惠於雲服務的推動。集團預計第四季的收入介乎在286億至313億元的水平，料今年全年的按年變幅在跌1%至升8%之間。

據內媒報道指，百度和歡聚的收購協議包括但不限於YY移動應用、YY.com網站、YY PC客戶端等。交易完成後，歡聚國內的直播業務「YY直播」將加入百度，未來雙方在技術、流量、生態等多方面實現相互賦能，形成規模效應。