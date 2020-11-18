華為榮耀品牌售予深圳國資委

小米未見參與 股價跌逾4%

智信新信息合共由40間代理商及經銷商組成，當中有30多間是榮耀品牌代理商及經銷商共同投資設立。公司在《深圳特區報》發表聯合聲明，宣布向華為全面收購華為所持有的榮耀資產。聲明指出，今次收購行動是「產業互補」，所有權變化不會影響榮耀的發展方向，並承諾有份投資新榮耀的代理商及經銷商，未來只享有財務上的投資回報，業務方面會遵循公平交易的市場化原則，與其他商家享有同等機會。

華為亦發聲明稱，榮耀在7年內發展成年出貨量超7000萬部的互聯網手機品牌。雙方在聲明中提及，今次收購是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，在保障各方的權益下，提高榮耀的市場競爭。

雖然華為及智信新信息稱今次交易是「供應鏈自救」，但據內地工商登記資料，智信新信息由深圳國資委全資控股的深圳智慧城市科技發展集團持有98.6%股權，變相令榮耀成為「國有品牌」，從華為剝離後，榮耀更可避開美國的制裁和封鎖。