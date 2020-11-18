高盛：美禁令可引發3270億淨流出

按高盛估計，名單中最受影響的是中移動（0941），美資持股量佔其A股及H股總市值約3.8%，且其於MSCI指數的權重高，若美資股東要沽貨，同時被剔出MSCI指數，該股將有達196億美元淨流出。其他主要受影響的包括聯通（0762）、中電信（0728）、中國鐵塔（0788）、中交建（1800）及中國中車（1766）。鐵塔昨日跌2.4%，中移動及中電信跌逾1%，聯通跌0.6%。

中國經濟復蘇跑贏全球趨勢

可望持續至2021年

高盛又指，目前美國投資者估計合共持有1萬億美元的中國股票，若禁令延伸至其他行業，例如互聯網行業，影響將更大。

但高盛預期，若拜登確認當選美國總統，有助減低市場不確定性。另一方面，預期中國經濟復蘇跑贏全球的趨勢可望在2021年持續，而盈利具成長力的互聯網股票不斷增加，有助提升中國市場估值提升，加上市場因疫情大幅減持中國股票。因此，該行看好中國市場，把中國AH股市場同列「超配」，並給予恒指29,700點的12個月目標價，比現時有12%的潛在升幅。

予恒指12個月目標29700點

高盛亞太區首席策略師慕天輝表示，低息環境未來仍會持續，有助支持估值在現有水平，明年股市增長主要由盈利上升所支持。雖然今年科技股估值已上升不少，但高盛中國首席策略師劉勁津認為，科技股盈利上升的幅度或更大，因此股價仍有增長空間。

科技股續跌 京東急挫7%

昨日科技股再拖大市後腿，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）續跌1%至2%，恒指新貴美團（3690）跌4.8%，百威（1876）及安踏（2020）均回吐3%。京東（9618）績後跌7%，是表現最差的科指成分股。科指跌1.77%，收報7933點。恒指微升33點，報26,415點。美股早段微跌，截至晚上11時15分，恒指夜期報26,339點，低水76點。