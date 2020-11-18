摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰

整體違約率低於銀行不良貸款率

不過，報告認為國企違約事件並不會引起「明斯基時刻」，即資產價格崩潰。一來目前整體企業累計債券違約率只有1.83%（圖2），仍低於銀行不良貸款率1.96%；二來相信中央將謹慎行事，會採取循序漸進的債務處理方式，不會以一刀切的抽貸斷貸，衝擊金融體系；三來中國經濟正在復蘇，一定程度紓緩企業債務違約壓力。

標普：疫情下 信用質素兩極化

但報告提醒，像近期河南省國資委旗下永煤違約，據內媒報道在發生違約之前，永煤曾把資產轉走，此舉表明公司的還債意欲顯然甚低，這種對信用風險認識不足的企業管治，會推高國企違約風險。

國際評級機構標普亦指出，雖然隨着中央重新關注國企去槓桿，或有更多的違約出現，但國企違約率佔未償還債券不足1%，不認為會導致系統性風險，並預計中央會更多採用市場化的債務重組去處理問題。標普亦指出，不應簡單地將內地企業整體信用質素分好壞，因企業的信用質量已出現兩極分化，一些行業受疫情打擊較大，例如旅遊、零售相關，令信用情況迅速惡化；另一方面，亦有一些行業受惠於刺激措施及中國經濟的快速復蘇，其資金面便因此獲益。