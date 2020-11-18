經濟

摩通料國企違約增 未至資產價格崩潰

【明報專訊】內地近期頻頻有國企債務違約，摩根大通發表報告亦指出，今年截至11月，國企債券違約率為約0.3%（圖1），較2019年全年的0.1%有所增加，且據該行估算，國企債券的潛在債務風險率為5.3%，意味國企違約仍有可能增加。

整體違約率低於銀行不良貸款率

不過，報告認為國企違約事件並不會引起「明斯基時刻」，即資產價格崩潰。一來目前整體企業累計債券違約率只有1.83%（圖2），仍低於銀行不良貸款率1.96%；二來相信中央將謹慎行事，會採取循序漸進的債務處理方式，不會以一刀切的抽貸斷貸，衝擊金融體系；三來中國經濟正在復蘇，一定程度紓緩企業債務違約壓力。

標普：疫情下 信用質素兩極化

但報告提醒，像近期河南省國資委旗下永煤違約，據內媒報道在發生違約之前，永煤曾把資產轉走，此舉表明公司的還債意欲顯然甚低，這種對信用風險認識不足的企業管治，會推高國企違約風險。

國際評級機構標普亦指出，雖然隨着中央重新關注國企去槓桿，或有更多的違約出現，但國企違約率佔未償還債券不足1%，不認為會導致系統性風險，並預計中央會更多採用市場化的債務重組去處理問題。標普亦指出，不應簡單地將內地企業整體信用質素分好壞，因企業的信用質量已出現兩極分化，一些行業受疫情打擊較大，例如旅遊、零售相關，令信用情況迅速惡化；另一方面，亦有一些行業受惠於刺激措施及中國經濟的快速復蘇，其資金面便因此獲益。

相關字詞﹕標普 明斯基時刻 國企違約 摩根大通

上 / 下一篇新聞

柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
柏傲莊II周日第三輪賣396伙
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
副發展局長2335萬購銀湖‧天峰
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
華懋蔡宏興：疫下不減薪不裁員
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
標普：收購或無法紓緩神州租車債務
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
高盛：美禁令可引發3270億淨流出
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
滬港通6年北水流入1.12萬億 聯交所：續擴投資範圍
華為榮耀品牌售予深圳國資委
華為榮耀品牌售予深圳國資委
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
百度上季扭虧 逾280億購內地直播平台
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
傳計劃港上市 順豐否認
傳計劃港上市 順豐否認
鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融
鄭志剛做白武士 2.8億入主民眾金融
金山軟件純利按年升逾17倍
金山軟件純利按年升逾17倍
京能清潔能源獲母企提私有化
京能清潔能源獲母企提私有化
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
Blue加入「抗疫元素」 買保健品可報銷
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
全球疫苗運力不敷 業界倡「特事特辦」
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
光證購新鴻基金融餘下股權 臨「死線」行使認沽期權 新鴻基公司套逾24億
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
發言人：「新鴻基」品牌業務照舊
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
下月納標指 Tesla早段升13% 市值逼4000億美元 十大成分股之一
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
巴菲特增持藥股 減持銀行黃金股
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
Airbnb上季扭虧 納指8年最大型IPO
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
張兆聰：價值股向好 長和有力再上
張兆聰：吼深度下跌股 微創可博反彈
張兆聰：吼深度下跌股 微創可博反彈
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
植耀輝：國策扶持 蔚來或可「超車」
技術取勝：國航升破交易區間
技術取勝：國航升破交易區間
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
livi伙yuu推迎新優惠 薦10客獲千元現金券
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
星展推混合辦公模式 WFH最多佔工時四成
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
周顯：疫情加快新經濟公司爆煲
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
湯文亮：明日大嶼最忌人多手腳亂
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏
宏利謝企剛：中美關係續緊張 內需看俏