經濟

國企頻違約 彭博：中央下令評估風險 永煤一周3違約 發改委︰債市面臨新挑戰

【明報專訊】包括國企在內的企業債務違約頻現，已驚動中央，彭博引述知情人士稱，中國信用市場違約事件已引起高層注意，國務院要求評估風險。發改委昨日首度開腔回應，承認債市面臨新挑戰，表示會從3方面應對違約的處置工作。企業違約情况仍嚴峻，昨日地方國企永城煤電再有兩隻規模共21億元（人民幣，下同）的債券或不能按期兌付，是上周以來第三筆違約。

明報記者 陳子凌

連同上星期一筆10億元債券違約，河南省國資委旗下的永城煤電已有3筆債券兌付困難，內媒報道永煤正跟主要債權人商議，如能談妥展期就不會觸發交叉違約。同日，A股東旭光電兩筆共30億元的票據亦未能如期兌付，這兩筆票據去年11月已違約，後獲展期至昨日。

前日13億債務違約的紫光集團，以及華晨（1114）母公司華晨汽車集團確認債務違約65億元等（見表），近期企業債務違約頻發已驚動中央關注。彭博引述知情人士稱，國務院已發出指示，要求相關部門評估信用市場的風險情况，確保金融市場穩定，不會出現溢出效應或者出現跨市場或系統性金融風險。

中央並要求，如有需要應採取相關措施，但並不意味一定會救助任何企業。另一名知情人士指，監管部門尤其關心負面消息對市場投資情緒的影響；如果市場情緒穩定，就盡量靠市場化手段來平抑波動；若一旦出現風險擴散，監管機構將有應對預案。

昨日發改委舉行的例行發布會上，亦首次開腔談論債市，並承認受國內外多種因素影響，債券市場防範化解重大風險面臨一些新挑戰。發言人孟瑋稱會從3方面應對債務風險以及違約處置，一是加強監管，二是強化各管理部門之間的協同，三是提前了解風險、盡早處置風險。

中泰證券宏觀分析師吳嘉璐表示，這一輪企業違約有兩大特點，一是上半年經濟大幅下滑時違約沒頻發，反而在經濟回暖的第三季度末、第四季度初出現，這意味上半年政府信貸支持較大，企業獲大量融資去「掩蓋」違約風險，而現在融資收緊，延後的風險便隨即暴露。另一特點是今次國企違約明顯增加，在融資支持大幅減弱、借新還舊模式難以為繼之下，加上業績增長恢復較慢，是這次國企違約風險上升的主要原因。

券商：如信貸不寬 違約恐增

吳嘉璐又認為，雖然貨幣政策進一步收緊的可能性不大，但考慮到今年受疫情影響，不少企業大量增加債務或舊債延期，如明年經濟走弱，信貸不寬，違約情况將有增無減。

相關字詞﹕債券監管 發改委 金融風險 債務違約

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