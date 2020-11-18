寶光逾億沽佐敦時間廊自用舖

28年賺近九成 永倫接貨

寶光實業昨公布，該公司以1.08億元沽出佐敦彌敦道231號地下A至C舖，據悉物業面積約1600方呎，呎價約6.75萬元，有關物業一直由寶光實業旗下時間廊自用。該公告顯示，物業由慧創有限公司購入，該公司最終實益擁有人為Lun Yiu Kay Edwin，即永倫集團主席倫耀基。資料顯示，寶光實業早於1992年以5800萬元購入，持貨28年，帳面獲利5000萬元或86%。

此外，近日市場再錄舖位短炒獲利個案，市場消息指，深水埗福榮街嘉榮大廈地下5號舖，面積約420方呎，最新以約620萬元售出，呎價約1.47萬元，雖然成交價較原業主叫價680萬元減60萬元或近9%，但原業主今年9月才以528萬元購入，持貨兩月獲利92萬元或17%。該舖現時月租約1.69萬元，買家租金回報約3.2厘。

叠茵庭車位60萬沽 20年帳賺逾2倍

另美聯分行高級營業經理葉桂源表示，屯門叠茵庭一個雙號車位，原業主由早前叫價約90萬元放售，累減30萬元或33%後，以60萬元獲投資者承接，成交價追平屋苑同類車位今年最低紀錄。不過，由於原業主早於2000年僅以約18萬元購入該車位，持貨逾20年，帳面獲利約42萬元或約2.3倍。