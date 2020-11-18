副發展局長2335萬購銀湖‧天峰

成交價低銀行估值約兩成

土地註冊處顯示，銀湖‧天峰6座低層B室，實用面積1856方呎，4房間隔，上月底以2335萬元售出，實呎12,581元，登記買家為廖振新（LIU CHUN SAN），與發展局副局長廖振新同名。據發展局資料顯示，廖振新今年11月2日新增申報以其名義持有一伙位於沙田區的自住物業，故相信上述購入銀湖‧天峰之買家為廖振新。至於今次賣出單位之原業主，早於2010年以1623.2萬元購入，帳面獲利711.8萬元或逾四成。

資料顯示，匯豐、恒生及中銀就該單位估值介乎2783萬至2932萬元，亦即成交價比估價低16%至20%。事實上，同座同面積低兩層單位，2018年曾以2365萬元、實呎12,742元售出，即廖振新所購單位，比兩年前同類型單位的售價低約30萬元或1.2%，而同層同景觀的A室4房戶，亦於2018年以2064萬元、實呎13,197元易手，今次廖振新所購單位呎價水平亦比兩年前同層單位平近5%。

湯家驊妻兒2930萬沽海天峰3房戶

另外，土地註冊處顯示，海天峰1座高層B室，實用面積935方呎，3房間隔，上月以2930萬元易手，實呎31,337元。原業主為湯煒軒及湯楊蕙蘭，即行會成員、民主思路創辦人湯家驊妻兒，二人於2012年以2500萬元購入，帳面獲利430萬元，賺幅約17%。

此外，沙田第一城本月至昨日已錄約25宗成交，佔上月全月36宗近七成。

中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑最新錄位於21座低層H室的成交，實用面積327方呎，2房間隔，以565萬元成交，實呎17,278元；原業主2014年367萬元購入，帳面獲利198萬元或約54%。