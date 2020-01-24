柏傲莊II周日第三輪賣396伙

方健儀1850萬購柏傲莊I三房戶

銷售安排資料顯示，項目將於周五（20日）晚上8時截票，並於周六（21日）下午3時抽籤，決定選購物業的優先次序。該盤備受市場矚目，亦吸引名人入市。無綫前新聞主播方健儀上月就以近1850萬元購入項目一個高層3房單位。土地註冊處資料顯示，上述為柏傲莊I 2A座極高層B室，實用面積754方呎，3房1套間隔，登記買家為方健儀（FONG KIN YEE AKINA），上月底以1849.7萬元購入，實呎24,532元。方健儀是次支付3.75%的稅項，涉約69萬元，意味是次以「首置」身分入市。

本木最快今日開價

同時，恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的本木，最快今日開價。發展商昨日首度向傳媒開放示範單位，該無改動示範單位參照18樓A1室，實用面積350方呎，屬1房間隔。單位設有開放式廚房，備有煮食爐、雪櫃及抽油煙機等家電，客廳外連露台。睡房設有轉角窗，享多角度景觀，特別設有嵌入式衣櫃；另浴室設於睡房內，形成套房格局。

新地（0016）旗下屯門御半山I及II昨日再新增4宗撻訂個案之際，亦公布最新銷售安排，第I及II期分別提供2伙及3伙、即合共5伙於周六起以先到先得形式發售。今批單位包括2伙1房、 2伙1房連儲物房及1伙2房戶，實用面積304至413方呎。而同系的南昌站匯璽III，預料會於今日公布餘貨推售部署。

瑧譽下周二起招標發售

至於保利（0119）旗下屯門青山灣低密度新盤瑧譽，昨亦公布銷售安排，將推出6套聯排洋房及3間居室於下周二起招標，並會以每日招標及截標的形式出售。是次推出的6套聯排洋房實用面積介乎4159至4601方呎，屬5房5套間隔。同時，將推售的3間居室，實用面積介乎470至477方呎，均屬1房設計。值得留意，部分洋房附設居室，而居室必須配搭相應洋房一併購入。