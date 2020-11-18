經濟

業界籲買家留意「抬錢」上會風險

【明報專訊】雖然以先住後付形式買樓收租，買家可以提早收取租金收入，不過亦有業界人士提醒，若樓價下跌，買家需承擔有可能要「抬錢」上會的風險，亦要仔細留意付款細節，考慮選用該計劃衍生的成本是否「抵用」。

中原按揭董事總經理王美鳳指，先住後付是長成交期的其中一種，與其他長成交期的付款計劃一樣，假若到特定時間後買家到期上會，但屆時樓價較現時下跌，買家承做按揭時就有機會因估價不足，令到所借的貸款金額不足以完成交易，買家便要預備更多資金補貼差額。

倘樓價下跌 或致估價不足

她又指，每個項目所提供的先住後付計劃都有不同，例如選用該計劃折扣與其他付款計劃的差距，是否要支付佔用費等，實際上都是成本的一部分，雖然發展商都會以不同包裝，但買家都要自己清楚計數，考慮有關的計劃實際上是否抵用。另外，若買家計劃選用先住後付再把單位出租，亦要看清楚發展商在細節上是否容許物業未完成交易前出租。

另王美鳳又指，雖然發展商在擬訂細節時，都會保持公司利益，但在很少機會下，仍會有一定風險，例如買家在單位身亡令其變成凶宅等。當然，有關計劃在市場上受歡迎，必然有其優勢。利嘉閣地產總裁廖偉強指，對買家而言，首三、四年可以較少的資金賺取租金收入，槓桿效益大，因而會吸引投資者選用，而站在發展商角度，提供此類計劃的物業，都不是一些「去貨速度」較快的樓盤，但提供此類計劃，除可吸引更多類型買家，加快去貨速度之餘，亦可保持價錢水平。

相關字詞﹕廖偉強 王美鳳 先住後付

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