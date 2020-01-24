柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬

明報記者 林尚民

中原地產區域營業董事林龍南稱，柏蔚山錄得屋苑首宗複式單位租務成交，單位為3座頂層一個複式單位，實用面積1625方呎，屬4房雙套間隔，最新以月租8萬元租出，為屋苑月租新高，實用呎租49元。

月租8萬屋苑新高 呎租49元

資料顯示，業主今年2月以8206萬元向新世界一手買入單位，實呎逾5萬元，呎價一度創出屋苑呎價新高，成為屋苑「樓王」。雖然以此計算，買家所享的租金回報僅約1.1厘，不過，由於該買家當時是採用先住後付形式購買，即至今仍未完成交易，若按照成交紀錄冊所見之付款方案，買家目前只付出樓價一成的訂金，餘下的90%可在1440天內支付，而若以4年成交期、租金維持8萬元不變計算，預計在未正式成交前4年內已可收取約384萬元租金，相等於樓價約4.7%。

EIGHT KWAI FONG八成買家先住後付

雖然上述物業仍未完成交易，但據悉發展商方面並無限制先住後付的買家出租物業。事實上，近月不少新盤推出類似計劃，選用比例佔已售單位頗高，其中由遠中集團推出的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，發展商開價當日就表明，買家可在先住後付期間把物業出租，而據項目成交紀錄冊資料顯示，樓盤自上月底推出至今暫沽20伙，其中16伙、即佔已售單位八成買家，均選用「1440 GO」先住後付計劃，而選用120天即供計劃則只有4個，佔已售單位兩成。

奧地利副領事6.5萬租貝沙灣3房

不過，亦非全部有提供先住後付計劃的物業都容許買家把未完成交易的單位出租，其中剛錄得兩宗成交的新地（0016）東半山CENTRAL PEAK，就規定買家在入住期間不可出租、分租單位，亦不可改變物業內部佈局和間隔，而在未獲發展商書面同意下，亦不得使用單位和屋苑任何部分作具商業目的拍攝、錄音和錄影，是市場上有提供同類計劃、但限制較多的新盤。

另外，土地註冊處顯示，薄扶林貝沙灣1期7座中低層B室，實用面積1369方呎，3房1套間隔，早前以6.5萬元租出，實用呎租47.5元，租期由今年9月起計4年，登記租客為ISIDOR NIKOLIC，為奧地利駐港副總領事。業主2008年以1730萬元購入，現享租金回報約4.5厘。