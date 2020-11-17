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香港地產

中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店

【明報專訊】雖然在疫情下來港旅客數字大減，不過，仍有財團把市區物業計劃重建成酒店，其中由中旅社持有、位於紅磡暢通道1號（即鄰近世界殯儀館及萬國殯儀館）的中旅貨運物流中心，獲屋宇署批建1幢26層高酒店，涉及22.8萬方呎樓面。

中華游樂會獲批重建

該署公布9月份共批出23份建築圖則，包括四項住宅及商住發展、五項商業發展等，莊士機構（0367）鴨脷洲大街26至36號，獲批建1幢27層高商住物業，住宅樓面35785方呎，另設5154方呎非住宅樓面。發展商早前表示，項目提供約100伙，主打細單位，預計明年底前推出。另合生創展（0754）主席朱孟依2018年以約8億元購入的渣甸山白建時道81號，獲批建1幢3層高住宅，涉5508方呎樓面。

此外，創辦於1910年代的銅鑼灣道123號中華游樂會，屋宇署資料顯示，項目獲批重建成4層高會所物業，涉及約7.63萬方呎樓面。

另外，據屋宇署發表數據，9月份全港只有1個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及130伙，為近8個月最少，首三季累計私宅動工量合共6345伙，較去年同期的7395伙減少14%，續創六年同期新低。不過，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，今年餘下月份仍有部分項目可望開展動工，初步估計今年全年動工量可達1.2萬至1.3萬伙水平，實際情况需視乎項目動工進度而定。

相關字詞﹕酒店 重建 中旅社

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