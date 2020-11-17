經濟

香港地產

房協安達臣道項目補地價19.7億

【明報專訊】觀塘安達臣道區內有多幅地皮將發展成資助性房屋。地政總署資料顯示，房協安達臣道第R2區2號資助房屋用地，剛以約19.7億元完成補地價，項目佔地約1.75公頃，若以地積比率4倍發展、可建約75.3萬方呎樓面計，每方呎樓面補地價約2626元。

資料顯示，R2區2號項目將設6幢資助房屋，預料提供1380伙，最快2023年推售、2025年落成。資料顯示，安達臣道一幅港人首置上車盤地皮，今年5月曾由長實（1113）以49.51億元奪得，以可建108.91萬方呎樓面計，每方樓面地價4546元，當時屬市場估值下限。

長實甘道百年大宅

補價2500萬

另方面，屬於一級歷史建築、由長實持有的山頂甘道23號百年大宅Carrick，最新與政府達成換地協議，所換地皮正位於Carrick對面，佔地約11,840方呎，以地積比率0.5倍計，可建樓面約5920方呎，而長實需就今次換地進行補地價，金額為2500萬元，以此計算，每方呎樓面補價約4223元。此外，新地（0016）屯門54區兆康項目，最新補地價約5.5億元，資料顯示，新地早於2017年已為項目補地價65.3億元，整個項目將興建總樓面241萬方呎的商住項目。

理想廣場3.1億易手

近月先後放售多個項目的理想集團，據悉以3.1億元將荃灣白田壩街理想集團廣場全幢售予德萊建業（1546），項目面積7767方呎，可重建成25層高新型工廈，涉88,546方呎樓面，每方呎樓面地價約3501元。

相關字詞﹕理想集團 甘道23號 補地價 R2區2號 安達臣道

上 / 下一篇新聞

港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
中譽6147萬買恒大債
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
人行進行8000億MLF 5年新高
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
中國大量採購 美農產品價急漲
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店