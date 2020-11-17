房協安達臣道項目補地價19.7億

資料顯示，R2區2號項目將設6幢資助房屋，預料提供1380伙，最快2023年推售、2025年落成。資料顯示，安達臣道一幅港人首置上車盤地皮，今年5月曾由長實（1113）以49.51億元奪得，以可建108.91萬方呎樓面計，每方樓面地價4546元，當時屬市場估值下限。

長實甘道百年大宅

補價2500萬

另方面，屬於一級歷史建築、由長實持有的山頂甘道23號百年大宅Carrick，最新與政府達成換地協議，所換地皮正位於Carrick對面，佔地約11,840方呎，以地積比率0.5倍計，可建樓面約5920方呎，而長實需就今次換地進行補地價，金額為2500萬元，以此計算，每方呎樓面補價約4223元。此外，新地（0016）屯門54區兆康項目，最新補地價約5.5億元，資料顯示，新地早於2017年已為項目補地價65.3億元，整個項目將興建總樓面241萬方呎的商住項目。

理想廣場3.1億易手

近月先後放售多個項目的理想集團，據悉以3.1億元將荃灣白田壩街理想集團廣場全幢售予德萊建業（1546），項目面積7767方呎，可重建成25層高新型工廈，涉88,546方呎樓面，每方呎樓面地價約3501元。