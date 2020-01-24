經濟

香港地產

黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒的一舉一動備受矚目，近日更有消息指，其一家居住的鴨脷洲海怡半島單位已沽出套現。市場消息指，由黃之鋒父親黃偉明持有的海怡半島13座高層E室，實用面積633方呎，3房間隔，以樓景為主。單位數月前以約1050萬元放售，至近日終以988萬元易手，實呎15,608元，較叫價低約62萬元或6%。

區內代理透露，上述同類高層單位成交價可達1060萬元或以上水平，相對下現時做價則稍低約7%；與此同時，單位在匯豐銀行、恒生銀行的估值均為1124萬元，現時成交價較估值亦低逾一成。

低屋苑同類單位市價約7%

資料顯示，原業主為黃偉明（WONG WAI MING），2007年12月以415萬元購入，持貨近13年，帳面獲利573萬元，物業升值逾1.3倍。

租務市場方面，近期陸續收樓的馬鞍山泓碧，新近錄得首宗租務成交，有2房單位以1.9萬元獲承租。

泓碧首宗租賃 2房月租1.9萬

美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，泓碧首宗租務成交位於3座高層B室，實用面積498方呎，2房間隔，享海景。業主早前以1.9萬放租僅5日，在同區租客「零議價」下租住，實用呎租約38元。資料顯示，業主去年3月以約862.6萬元購入，持貨約1年半，租金回報約2.6厘。

相關字詞﹕租務成交 泓碧 馬鞍山 海怡半島 黃偉明 黃之鋒

上 / 下一篇新聞

港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
中譽6147萬買恒大債
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
人行進行8000億MLF 5年新高
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
中國大量採購 美農產品價急漲
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
房協安達臣道項目補地價19.7億
房協安達臣道項目補地價19.7億
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店