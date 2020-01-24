黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍

區內代理透露，上述同類高層單位成交價可達1060萬元或以上水平，相對下現時做價則稍低約7%；與此同時，單位在匯豐銀行、恒生銀行的估值均為1124萬元，現時成交價較估值亦低逾一成。

低屋苑同類單位市價約7%

資料顯示，原業主為黃偉明（WONG WAI MING），2007年12月以415萬元購入，持貨近13年，帳面獲利573萬元，物業升值逾1.3倍。

租務市場方面，近期陸續收樓的馬鞍山泓碧，新近錄得首宗租務成交，有2房單位以1.9萬元獲承租。

泓碧首宗租賃 2房月租1.9萬

美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，泓碧首宗租務成交位於3座高層B室，實用面積498方呎，2房間隔，享海景。業主早前以1.9萬放租僅5日，在同區租客「零議價」下租住，實用呎租約38元。資料顯示，業主去年3月以約862.6萬元購入，持貨約1年半，租金回報約2.6厘。