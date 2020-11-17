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帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低

【明報專訊】疫情陰霾下，豪宅市場再現銀主盤成交個案。位於傳統豪宅區的中半山屋苑帝景園，有銀主盤連車位以7618萬元沽出，惟呎價屬於屋苑今年新低；同時，屯門掃管笏星堤有特色戶蝕讓出售，連同使費計，料原業主要損手逾200萬元。

連車位7618萬易手

銀主盤的承接力接未見減弱。市場消息指，帝景園1座低層A室，實用2153方呎，原則設有3睡房、1個書房及工人套房。單位由銀主叫價約8300萬元連車位放售，經議價後，累減682萬元或8%，新近終以7618萬元連車位成交，實呎約3.5萬元，呎價為屋苑今年新低。

土地註冊處顯示，疑有內地背景的原業主，2011年2月以5900萬元購入單位，惟於2015年4月起，分別先後向多間財務公司進行借貸，令單位最終淪為銀主盤。按現時成交價計，物業逾9年半期間，升值約1718萬元或29%。

星堤特色戶8年實蝕料逾210萬

同時，新界西北的大單位亦續錄蝕讓。世紀21高級客戶經理阮志堅表示，屯門掃管笏星堤3座連天台特色戶，實用約1286方呎，連1005方呎天台，望山景，4房間隔，以1288萬元沽出單位，實呎10,016元，以及200萬元沽出車位，合共1488萬元，成交價低市價約12%。原業主2012年3月以1631萬元購入單位及車位，持貨8年，帳面蝕讓約143萬或10%；若連使費計，料實蝕逾210萬元或13%。

另外，屬於「超級豪宅」的山頂白加道28號一幢洋房，實用面積5700方呎，連1214方呎平台、940方呎花園，早於2018年8月以8.3億元放售，期後多番把物業加按，昨日市傳以5.3億元沽出，實呎9.29萬元；原業主2015年11月以5.42 億元購入，假設以上述價錢成交，亦即帳面已蝕1200萬元或2%，若連同使費計，料實蝕約3500萬元或6%。

傳白加道28號多按屋5.3億蝕沽

事實上，該物業以往亦曾傳出以5.8億元易手，不過，有關成交至今仍未有登記顯示，反映物業未有落實成交。值得留意，近日被兇徒斬傷的內地商人、有「錢多多」之稱的錢峰雷，亦於該處持有一座洋房，據指亦正以10億元放售。

相關字詞﹕錢峰雷 錢多多 超級豪宅 白加道28號 星堤 銀主盤 豪宅市場 中半山 二手成交

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