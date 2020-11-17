經濟

香港地產

本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰

【明報專訊】新一輪新盤戰將轉移至九龍區，兩大新盤計劃本周內開價，其中恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的本木，昨日已上載樓書，並於本周開價；項目亦將於本周末開放示範單位予公眾，最快下周開售。內房五礦地產（0230）旗下油塘崇信街新盤蔚藍東岸，為該集團在港首個新盤，最快於周四開價。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，本木位於尖沙嘴的示範單位，料於周末開放予公眾參觀，價單將於本周內公布，首批涉及不少於50伙，價錢會以西九龍、尖沙嘴一帶成交價作參考，最快有機會下周開售。他補充，項目預計明年4月落成，屬短期樓花，全個項目172伙，包括26個開放式單位，實用233至256方呎，1房86伙，實用335至378方呎；兩房有26伙，實用511方呎；另有16伙實用721至752方呎三房，而特色單位則有18伙，實用233至752方呎。恒基物業營業（二）部副總經理李菲茹補充，項目所有套房交樓標準均已配備衣櫃。

此外，五礦地產營銷及市務總監方俊表示，蔚藍東岸預計將於日內上載樓書，最快明日開放設於觀塘亞太中心的示範單位，以及周四開價，首批將不少於兩成單位；以項目單位總數688伙計，即涉及約138伙，開價將參考項目附近一、二手價錢，以至啟德及整個東九龍區。

方俊又指，樓盤會所室內外總面積約5萬方呎，提供逾30項設施，亮點是天幕室內恆溫泳池，採用透明玻璃池底設計，為本港住宅罕見。

會德豐MONACO 2房佔四成

另方面，會德豐地產旗下啟德沐泰街12號MONACO，正待批預售樓花同意書，會德豐地產常務董事黃光耀表示，沐泰街12號項目分兩期發展，總共提供646伙，1期MONACO有399伙分層住宅，實用面積約280方呎至760方呎，戶型涵蓋開放式至3房，並以2房戶為主打，佔該期整體單位總數逾四成，預計約四成單位可享海景。黃光耀續指，項目定價參考同區項目，而同區樓盤，近月成交呎價約2.7萬元或以上。

相關字詞﹕會德豐地產 五礦地產 恒地 蔚藍東岸 本木

上 / 下一篇新聞

港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
中譽6147萬買恒大債
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
人行進行8000億MLF 5年新高
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
中國大量採購 美農產品價急漲
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
房協安達臣道項目補地價19.7億
房協安達臣道項目補地價19.7億
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店