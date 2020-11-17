本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，本木位於尖沙嘴的示範單位，料於周末開放予公眾參觀，價單將於本周內公布，首批涉及不少於50伙，價錢會以西九龍、尖沙嘴一帶成交價作參考，最快有機會下周開售。他補充，項目預計明年4月落成，屬短期樓花，全個項目172伙，包括26個開放式單位，實用233至256方呎，1房86伙，實用335至378方呎；兩房有26伙，實用511方呎；另有16伙實用721至752方呎三房，而特色單位則有18伙，實用233至752方呎。恒基物業營業（二）部副總經理李菲茹補充，項目所有套房交樓標準均已配備衣櫃。

此外，五礦地產營銷及市務總監方俊表示，蔚藍東岸預計將於日內上載樓書，最快明日開放設於觀塘亞太中心的示範單位，以及周四開價，首批將不少於兩成單位；以項目單位總數688伙計，即涉及約138伙，開價將參考項目附近一、二手價錢，以至啟德及整個東九龍區。

方俊又指，樓盤會所室內外總面積約5萬方呎，提供逾30項設施，亮點是天幕室內恆溫泳池，採用透明玻璃池底設計，為本港住宅罕見。

會德豐MONACO 2房佔四成

另方面，會德豐地產旗下啟德沐泰街12號MONACO，正待批預售樓花同意書，會德豐地產常務董事黃光耀表示，沐泰街12號項目分兩期發展，總共提供646伙，1期MONACO有399伙分層住宅，實用面積約280方呎至760方呎，戶型涵蓋開放式至3房，並以2房戶為主打，佔該期整體單位總數逾四成，預計約四成單位可享海景。黃光耀續指，項目定價參考同區項目，而同區樓盤，近月成交呎價約2.7萬元或以上。