CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期

明報記者 林可為

位處司徒拔道18號的CENTRAL PEAK，是新地近年的重點豪宅；新地副董事總經理雷霆曾表示，項目僅提供53伙（第一期），可謂「戶戶珍貴」。至於項目首次售出的兩個單位，位於Alpex I座5樓Manor A室、B室，實用2125及2080方呎，同屬4房雙套房間隔，可飽覽跑馬地和港島開揚市區景，成交價分別1.726億元（連雙車位）及1.638億元（連車位），實呎81,223元和78,750元，新地單日吸金近3.4億元。

項目首兩宗成交 單日吸金3.4億

可留意的是，買家成交期為360日，但同時亦有權申請提前入住和最長1188日特長成交期；而上述1188日長成交期，可再細分為3個方案，其中採方案1的買家，於發展商接納標書119日內先付5%、990日內分10期再付10%、餘款85%於1188日內上會。買家如果落實採此付款辦法和提前入住，須遵守一系列規則，如不可再享用發展商提供的備用一按貸款，提前入住期間，買家在未獲發展商書面同意下，不得使用單位作商業用途拍攝、錄音和錄影，亦不可出租單位等。

匯璽III四房5436萬沽 實呎逼3.6萬

與此同時，新地同系已屆現樓的南昌站匯璽III，透過招標以5436萬元售出7座45樓A室，屬實用1513方呎4房雙套連書房間隔、實呎35,929元，成交價創該期高座單位新高，買家成交期360日；另匯璽III位於7座兩個高層A室，該兩伙上月以1.04億元售出，買家透過有限公司購入、並持中國護照，料須付樓價三成辣稅涉約3123萬元。

買家付辣稅1500萬 購大埔翠瓏

此外，土地註冊處顯示，大埔半山洲39號獨立屋翠瓏，上月以5000萬元售出；以洋房實用3813方呎計，實呎1.31萬元。資料顯示，買家以香港佳萊置業有限公司登記，須付30%辣稅涉1500萬元，該公司董事全部持中國護照。

本月半月40宗一手撻訂個案

另本報統計，本月迄今主要新盤累錄約40宗撻訂、涉沒收訂金總額約3385萬元，其中新世界（0017）近日熱賣、累售約680伙的大圍站柏傲莊II，新錄4宗撻訂、殺訂總額逾167萬元。