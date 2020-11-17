湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價

放棄主動出價 遭「打樁式鋤價」

在疫情之下，很多業主，尤其是只得一個單位的業主都犯了一個毛病，當有物業代理話有客人有興趣他的物業，叫業主出一個價，不少業主根本不打算賣，但又很想知道他們的單位可以賣到多少錢，於是回覆物業代理，叫他的客人出一個價睇下。物業代理會畀一個價，不過一定會大幅低於市價，業主當然唔開心。

我曾經聽過有業主要去EAA告那名物業代理，其實告什麼，是業主自己放棄了主動權，他唔出價，物業代理就有權主動出價，所以，唔打算賣樓，千祈唔好叫物業代理的客人畀一個價，後遺症是可以很大的。

其他物業代理知道有業主心急願意低價賣樓，出價只會愈來愈低，幾個月之後，業主甚至會說早知當日一早賣樓，最後真的會以低價賣走不打算賣的單位，這招叫打樁式鋤價。但如果業主不叫物業代理畀個價，就不會出現一個定點位，沒有定點位就不能給人打樁。

有可能惹上不必要麻煩

大家亦知道銀行是好天遮，當銀行知道他的客戶願意低價賣樓，甚至是自住單位時，必定十分關注那名客戶的戶口，有時候連一些短期小額貸款也不會批核。老實說，在疫情的風頭火勢下，多一事不如少一事，如果唔打算賣樓，千祈唔好對物業代理有反應，更加唔好話畀個價睇吓，無端端將主動權送給了別人，日後仲有可能惹上不必要麻煩。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]