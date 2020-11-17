經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴

【明報專訊】較早前，康宏環球（1019）的股東郭曉群要求公司召開股東會，並且要求在股東會上，投票決定包括馬時亨、石禮謙兩名政壇名人在內的6人進入董事局。客觀的事實是，坊間一直有聲音認為，現董事局對於公司3年未出業績，以及月前被交易所除牌（公司提出覆核），負有主要的責任。

上周有一則新聞報道說﹕「郭曉群早前入稟要求高院頒令，讓其能於今年11月26日的股東會上投票，惟法官高浩文今日頒下判辭，駁回郭曉群申請。」

審判前郭曉群要求主動「釋法」

這報道沒頭沒尾，不明究竟者很難明白其中內容。查實這是在3年前，郭曉群也是提出開股東會要求選出新董事，但當時公司主席陳志宏即場取消了郭的投票權。

查實郭的股份是在股票市場中公開買入，究竟當時的主席有沒有權力取消他的投票權呢？這官司還在打緊，沒有定案，因此郭才在這次企圖先發制人，要求法庭頒令，他所持有的股票享有投票權。

至於法庭的判決，則技術含量非常高﹕法官並沒有決定郭的股份究竟有沒有投票權，只是說，康宏公司章程賦予了公司主席最終決定權。換言之，主席的決定縱然是錯的，也只能在投票後、錯了之後，股東方才有權提出控告，證明自己的確有投票權，然後再向主席要求就其損失，作出賠償。

簡單點說，郭曉群是要求法庭在「審判」之前，主動「釋法」，這其實可簡化司法程序，減少社會成本。但法庭的判決卻是要等到有受害者出現了，並且在事後，才去證明受害人的確有合法性，而且還有了正式的損失後，才可以提出「補救」(remedy)。

[周顯 投資二三事]

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