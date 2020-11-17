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張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選

【明報專訊】恒指昨升224點，收報26,381點，成交金額1453億元。亞太區15國簽署了東亞地區的區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），加上美股期貨破頂，亞洲股市強勢上揚。港股在重磅藍籌股匯控（0005）及友邦（1299）帶領下走高，科技股則個別發展，阿里巴巴（9988）受壓，京東（9618）則破頂。表現最突出的是有色金屬股，多隻股份升幅逼近10％，短線整固機會大，但中線有條件展新一輪上升周期。

RCEP對於區內貿易和經濟絕對是利好，多隻受惠股如區內航運股的海豐（1308）升4.8％，紡織股如申洲國際（2313）、天虹紡織（2678）等則升4％及6.6％。據報道，參加國整體關稅將在91％的品類上分階段取消，但時間卻相當漫長，很多都要花10年至20年時間分階段削減，故即時效用不會太大，更多是一個炒作借口。值得留意的是日本，與中國和韓國的自貿協定，最終削減幅度和產品類別範圍相當大，對華出口無關稅品類比例由現時的8％，最終擴大至86％，對韓國則由19％擴大至92％，這可能是日股如此強勢的部分原因。

騰訊走勢較飄忽 匯控友邦強勢向上

港股方面，重磅藍籌股表現分化，受特朗普禁止美資買入的中移動（0941）續受壓，騰訊（0700）走勢較飄忽，匯控和友邦強勢向上。此前匯控一口氣試衝40元大關，筆者當時指嚴重超買，宜待回吐後吸納，結果短暫回試37元後再上。美國10年期債息仍在0.9厘水平上落，從息差角度解釋匯控強勢不太有說服力。現在更多是2021年經濟復蘇的憧憬，一時三刻債息變動，對股價影響有限。短線續以200天線作為參考，若突破並企穩，後市反覆向上的概率就大增。

至於中移動，特朗普的禁令只影響股價，業務和基本因素依舊，近期股價受壓倒因為美資被迫沽貨。何時結束無法估計，但昨日成交量是過去10年來最多，同時北水也南下護盤，昨日淨流入8.45億元，短線博反彈有一定吸引力。

紫金升幅跑贏金礦股

現在股市主題是炒作經濟復蘇，相關的板塊很多，但最落後的要數有色金屬，而銅股在昨日大升前，近日也是偏強。本欄此前推介紫金（2899），之後在6.3元至6.8元水平整固，昨日終於再破頂。要留意，其實金價也沒有異動，倒是銅價則升逾2％，故紫金升幅跑贏所有金礦股，與銅股則相若。今年受到疫情影響，上半年黃銅供需兩弱，但第三季顯著回升，即使疫情改善，南美產量增加，銅價依然拒絕回落，更準備突破2017年高位，這可能與新能源的需求源源不絕有關。銅是最佳非貴金屬電導體，是發電機及可再生能源系統的重要元件，其中太陽能及風能安裝中大量使用銅，且超過傳統熱發電機。根據國際銅業協會（ICA）的研究，2027 年太陽能及風能系統的全球銅需求預期將由2018年的水平提升56%。發電後，未來最大的用戶——純電動車，同樣消耗大量黃銅。一般電動車平均使用83公斤的銅，用量幾乎為傳統汽車的4倍。

若傳統需求如電網、冷氣機等沒有大減，在新增需求推動下，銅價已易升難跌。要留意，有色金屬價格已低迷長達10年，投資不足，主要產銅國智利多年產量都停滯不前。若這時需求出現持續上升，銅價有機會出現重大突破。在銅股中，五礦的礦山比較多問題，因此估值較低。一旦銅價進入上升周期，對盈利的槓桿作用也最大，會是紫金、江西銅（0358）等正路之選外的黑馬。

[張兆聰 還看今朝]

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