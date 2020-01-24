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經濟
2020年11月17日星期二
技術取勝
投資策略
港交所擬縮短新股上市結算期 截飛隔日掛牌 散戶重複認購料絕迹
證券行歡迎 指利增經紀佣金
IFR：中概股歡聚集團回港上市
iBond暗盤升逾3％
3恒指新貴大升 港股漲224點
阿里遭美股投資者集體訴訟
倡明日大嶼眾籌1.1萬億 市民一人一權證 王兟稱與李嘉誠無關
另一董事謝蔚蘭 疑與「紅二代」有生意
京東收入勝預期 ADR急挫
壹傳媒中期虧損收窄至1.45億
中譽6147萬買恒大債
內地10月消費增速未符預期 分析：對民眾補貼不足 制約消費恢復
人行進行8000億MLF 5年新高
華晨母企：有65億債務違約
大和：港視壟斷本港電商市場
疫苗再報捷 美股創新高 科網巨頭跑輸 期油大升3%
澳洲交易所數據出問題 停市一天
中國大量採購 美農產品價急漲
陳茂峰：銀色債券很可能認購不足
張兆聰：銅價展升浪 五礦黑馬之選
張兆聰：內銀有條件再上 首選招行
劉宇亮：互聯網醫療唯一盈利公司
金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業
薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫
技術取勝：長和需突破250天線
周顯：康宏案判決 投票後不滿再提訴
湯文亮：不打算賣樓 切勿叫人開價
CENTRAL PEAK沽兩伙 呎價8.1萬 兩伙買家有權選用逾3年特長成交期
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
帝景園銀主盤呎價3.5萬沽 屋苑今年新低
黃之鋒父親988萬沽海怡3房 13年升逾倍
房協安達臣道項目補地價19.7億
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
技術取勝：長和需突破250天線
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【明報專訊】友邦突破前高位（圖）
比亞迪於上通道徘徊（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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