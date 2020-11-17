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薛偉傑：三菱凍結支線客機計劃 日本航空產業鴻圖受挫

【明報專訊】10月30日，日本三菱重工在網上財務說明會中宣布，將會「暫時停止」其子公司三菱飛機的SpaceJet噴氣支線客機計劃，原因是受到新冠疫情衝擊，航空公司的需求無望在短期內恢復。

社長泉澤清次表示，關於暫停的判斷感到非常抱歉，但結構改革是重要難題，今後將把SpaceJet排除在該公司的增長領域之外。該公司將繼續整理截至今年5月合共試飛3900小時的數據，製作申請適航證所需要的資料，但暫時不會再進行試飛；日後將會關注航空需求動向，探討是否重啟項目。

諷刺的是，在10月23日傳出凍結SpaceJet的消息當日，三菱重工的股價就大升6.56%，創下9月29日以來的最高收市價。日本股市顯然認為，這對三菱重工來說是好事。

超支嚴重 被迫止蝕

SpaceJet支線客機原稱為MRJ。三菱重工早在2003年為它立項，最初是定於2011年首次試飛。但由於多次修改設計（包括由最初的30至50座，大幅修改成70至100座），要到2008年項目才真正啟動，並曾經五度推遲試飛，直至2015年11月11日才首次試飛成功。而首架飛機的交貨，亦由2013年六度推遲至2021年4月至2022年3月之間。

三菱重工最初曾樂觀估計，這款支線客機的研發費用只需1500億日圓（約14.25億美元）。當中，日本經濟產業省提供了500億日圓資助。但現時其累積研發投資已超過1萬億日圓（約95億美元），試飛工作卻未有完成，還未獲美國聯邦航空局（FAA）發出適航證。

這個無底深潭不但令三菱飛機長期虧蝕，更拖累到母公司三菱重工在今年3月止的2019財政年度出現了326億日圓虧損，近20年來首次出現年度虧損。

研發一款全新的民航機的投資甚大，通常要賣出大約400架才能回本。在最高峰期，SpaceJet的確認及意向訂單合計曾達到447架。但到去年底，因為一些美國地區航空公司取消合約，SpaceJet的訂單已經減少至287架。另一方面，其研發費用卻又大幅超支，可能需要賣出800至1000架，才能夠回本。

零部件經驗無助設計客機

在2008年項目啟動時，三菱重工內其實有穩陣派的員工指出，在民航機開發階段，需要巨額的先期投資，萬一失敗，即使是三菱重工這麼大的企業，也會被動搖根基。

但三菱重工聚集了很多日本技術人才，大多數認為，既然該公司能夠製造戰鬥機，研製民航機自然無問題。况且，波音787也有35%的零部件，是由三菱重工等日本企業製造。

不錯，三菱重工確實製造過200餘架F-15戰機和94架F2戰機。但前者是由美國授權生產。後者則是由三菱重工和洛歇馬丁合作研製，以美國的F-16C戰機略為放大及修改而來，三菱重工實際的研發設計工作有限。

民航機方面，雖然三菱重工長期擔任波音的零部件生產商，但它所處的位置只是供應鏈的末端，民航機的研發和技術集成，始終掌握在產業鏈上游的波音手中。三菱重工看似經驗豐富，其實在民航機整體設計方面缺課頗多。

引入外援 三心兩意

當SpaceJet首架原型機首次試飛之後不久，就發現其主翼強度不夠，需要修改設計。隨着試飛規模擴大，據報發現需要修改的地方超過900個，令三菱重工的研發人員疲於奔命。

眼看勢色不對，前社長宮永俊一在2016年請來超過300名具有研發客機經驗的外國技術人員來主持大局。但這批外國人的薪金，比那些大學畢業就進入三菱重工的日本員工還要高一截，令後者相當不滿。加上雙方做事方式有很大差異，常常發生摩擦。到了今年中，適航證還未拿到，但項目已嚴重超支。三菱重工又裁去那些外國人，將SpaceJet交回給日本員工主導，可說是三心兩意。

由於SpaceJet與日本國家形象掛鈎，即使成為沉重負擔，三菱重工也有很多顧慮，不敢中止項目。到了今年春季，由於新冠疫情擴大，航空公司陷入虧損，有些管理層提出，應該把握這個機會，以疫情作為中止項目的原因。

但有些日本同行的高管認為，如果三菱重工使用退出或放棄的字眼，就相當於向世界發出日本造不出飛機的信息，將會有損日本作為製造業大國的威信。因此，三菱重工在正式公布之前，與日本政府反覆協調，最後以「暫時停止」的措辭達成妥協。

無人問責 惹外界批評

對於SpaceJet計劃的失誤，三菱重工現任社長泉澤清次認為，不是特定人的責任，但申請適航證的知識和經驗確實不足。而日本媒體則普遍引述該公司相關人士表示，失敗的原因不是因為新冠疫情，而是該公司自視過高。

有熟悉飛機技術的日本人亦認為，開發飛機需要強大的領導能力，這與將項目凍結責任模糊表述為「不是針對特定個人」的企業體制，顯然有很大差距。

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕新冠 日本 試飛 適航證 凍結 支線客機 三菱 三菱重工

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