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金曹：如何應對特朗普禁投31中資企業

【明報專訊】11月12日美國總統特朗普簽署行政指令，禁止美國個人或公司投資31家中企，原因是與中國軍方有關聯。名單包括已經耳熟能詳的華為、海康威視、中國移動、中國電訊等。

雖然這31家公司有些已經在出口管制名單上，但那只針對其產品銷售限制，並沒有限制融資能力。這次限制美國企業和個人投資，相當於斬斷美國提供的資金鏈，打擊比單純的產品銷售限制、停止供應零部件等力度更大。當然，美國法例也不可能管到歐洲、亞洲，結果可能造成很多美資公司成立離岸公司逃避監管。不過，這重招對於需要發美元債券，或在美國上市的公司可能帶來財務壓力。特朗普出招其實就是要斷絕美國技術及資金，愈是戰略性的對美國科技產業有威脅的中資公司，愈要切斷由美國提供的原材料、零部件、科研人才及資金流，所謂實施美中脫鈎（Decoupling），其實就是減少美國的損失，而又能切斷目標中國公司從美國得到的物流、人才和資金流。可見的後果是愈來愈多中資公司會來港第二上市或回歸A股買政治保險，因為是否跟中國軍方有關聯的界線劃得很寬鬆，隨時可以中招。

就算拜登接手之後，美國仍會遏制中國的經濟發展，中國人非常明白「一山不能藏二虎」的道理，只希望這個山足夠的大，可以容納美中繼續在相對和平的環境發展。為了對抗物流、人流、資金流的封鎖，中國的回應是加強「內循環」及「雙循環」、希望在科技基建及高新材料做到自給自足，減少倚靠關鍵的零部件或器材進口，從而減少出口賺外匯被扣帽子。加快由國內的消費支撐GDP增長，也加快人民幣國際化，減少倚靠美元。另外11月15日中、日、韓、澳洲、新西蘭與東盟10國正式簽定《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），組成全球最大規模的自貿區，涵蓋全球半數人口，明顯不單是中國、其他亞洲國家也希望對冲太過倚靠美元及美國出口的風險。

如持有正股，可以有幾個期權策略對冲下行風險，首先要明白對冲值及時間值兩個重要概念。由於持有正股是Delta 1，正Delta看好後市，負Delta看淡後市，所以對冲下行風險其實即是將持倉的Delta減低，所謂沽出Delta。而持有正股可以賺取股息，但不能賺取時間值，沽出期權PUT是正Delta可以賺取時間值。

沽正股買ETF 對冲風險

策略可以有：

（1）沽出受影響的正股，以國企指數ETF（2828）、或滬深指數300 ETF（3188）代替；

（2）沽出正股，以專題式ETF如GX中國消費（2806）買中國內需概念、GX中國生科（2820）買醫藥概念，或GX中國雲算（2826）買軟件服務及雲計算概念；

（3）以半年，甚至一年期約5%價外的Covered Call對冲持貨下行風險，例如2021年6月的10,800點國指期權可收期權金大約485點，利息約5厘，打和價11,285點也可以接受；

（4）技術高超則持有正股，但以國指期貨淡倉進行動態下行風險對冲。

[金曹 期權制勝]

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